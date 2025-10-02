Cuando Doğan se entere… la que se va a armar en Pasión Prohibida

Al final Doğan no es tan bueno e inocente como se mostraba. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida, la serie turca de las tardes de El 9 Televida.

Doğan llegó a Pasión Prohibida como un personaje que, si bien se veía que tenía poder, nada hacía suponer o pensar que detrás de eso habría malas intenciones pero… Con el correr de los episodios que, sobre todo, se emitieron esta semana en El 9 Televida, se empieza a conocer la verdadera cara del empresario. Mirá lo que se viene y, sobre todo, quiénes pueden verse complicados con su verdadero yo.

Ahora que Kumru está en pareja con Ekin, el asérrimo enemigo de Doğan, la cosa está re mil caldeada. A tal punto se encrespa todo que suegro y yerno tienen una pelea que termina de la peor manera. Porque el chico sufre un intento de homicidio por parte del empresario, pero el que lo termina salvando es Çağatay.

Doğan fue muy claro con Çetin: debía deshacerse del hijo de Sami Önder y no dejar rastro. Sin darse cuenta, la mano derecha de Doğan fue vista por Çağatay mientras sacaba el cuerpo de la casa de Ekin para meterlo en el coche.

El enemigo de Doğan acababa de descubrir su mayor secreto. Çağatay toma su coche y comienza a seguir a Çetin. El empleado hace una parada antes de deshacerse del cuerpo para comprar algo de droga con el fin de dejarlo dormirlo por completo.

Su siguiente parada era un lago que estaba a unos kilómetros de la ciudad. Sin ningún pudor, Çetin le inyecta la sustancia a Ekin y lo deja en el lago inconsciente. Çağatay, que lo estaba viendo todo, espera a que la mano derecha de Doğan se marche para rescatar al pibe.

Cuando Çağatay saca a Ekin del agua, no reacciona, por lo que el empresario llama por teléfono a Sedai y le pide que llame a un médico. Le recalca mucho este mensaje: “Que no se entere nadie”. El empresario coge al hijo de Sami Önder y lo lleva a su casa para intentar salvarle la vida. ¿Qué pasará cuando se entere Doğan?

Si ya le tenía bronca por Yildiz, ahora… ¡agarrate!No te pierdas nada de lo que se viene en Pasión Prohibida. Seguí cada episodio en El 9 Televida.