Cuáles son los sectores que siguen con cortes de agua y baja presión en el Gran Mendoza

Cuáles son los sectores que siguen con cortes de agua y baja presión en el Gran Mendoza

La empresa Aguas Mendocinas advirtió que persisten los inconvenientes en el suministro y pidió extremar el cuidado del recurso en barrios de Guaymallén, Godoy Cruz y Ciudad, donde los vecinos continúan con baja presión y cortes de agua.

usuario
Redacción ElNueve.com

La empresa Aguas Mendocinas (AySAM) confirmó que los inconvenientes en el suministro de agua potable persisten en distintos puntos del Gran Mendoza. Los problemas de baja presión y cortes se deben a la reducción en la entrega de agua cruda desde el Departamento General de Irrigación, lo que afecta el funcionamiento de las plantas potabilizadoras y repercute directamente en los hogares.

Los barrios más comprometidos se encuentran en Guaymallén, entre Costanera y Urquiza y desde Rodríguez Peña hasta Godoy Cruz; en Godoy Cruz, con impacto en Benegas, Las Tortugas y San Francisco del Monte; y en la Ciudad de Mendoza, especialmente en la zona del Barrio La Favorita. Vecinos de estas áreas reportan que el servicio aún no se normaliza y que deben recurrir a reservas domiciliarias para afrontar la situación.

AySAM pidió extremar el cuidado del recurso y recordó que, pese al mayor caudal del río Mendoza por las nevadas históricas, persisten complicaciones técnicas en la distribución hacia las plantas potabilizadoras. La empresa solicitó un uso “sumamente responsable y solidario” hasta que se logre estabilizar la producción.

Recomendaciones para los usuarios:

  • Mantener una reserva mínima de 2 litros de agua embotellada por persona en recipientes limpios.
  • Cuidar el agua disponible en los tanques domiciliarios.
  • Regular la intensidad del agua en las canillas para evitar derroche.
  • Evitar el uso de lavarropas, lavavajillas y riego de jardines.
  • Recordar que está prohibido el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora durante todo el año.
  • Controlar pérdidas y goteras en canillas e inodoros.
Seguinos en