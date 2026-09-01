Cuáles son los sectores que siguen con cortes de agua y baja presión en el Gran Mendoza

La empresa Aguas Mendocinas advirtió que persisten los inconvenientes en el suministro y pidió extremar el cuidado del recurso en barrios de Guaymallén, Godoy Cruz y Ciudad, donde los vecinos continúan con baja presión y cortes de agua.

La empresa Aguas Mendocinas (AySAM) confirmó que los inconvenientes en el suministro de agua potable persisten en distintos puntos del Gran Mendoza. Los problemas de baja presión y cortes se deben a la reducción en la entrega de agua cruda desde el Departamento General de Irrigación, lo que afecta el funcionamiento de las plantas potabilizadoras y repercute directamente en los hogares.

Los barrios más comprometidos se encuentran en Guaymallén, entre Costanera y Urquiza y desde Rodríguez Peña hasta Godoy Cruz; en Godoy Cruz, con impacto en Benegas, Las Tortugas y San Francisco del Monte; y en la Ciudad de Mendoza, especialmente en la zona del Barrio La Favorita. Vecinos de estas áreas reportan que el servicio aún no se normaliza y que deben recurrir a reservas domiciliarias para afrontar la situación.

AySAM pidió extremar el cuidado del recurso y recordó que, pese al mayor caudal del río Mendoza por las nevadas históricas, persisten complicaciones técnicas en la distribución hacia las plantas potabilizadoras. La empresa solicitó un uso “sumamente responsable y solidario” hasta que se logre estabilizar la producción.

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