Cual pitoniso, Gastón Trezeguet anticipó quién será el ganador de Gran Hermano

Su experiencia como el primer ganador del reality más famoso del planeta lo coloca en una posición de privilegio a la hora de analizar el juego que está a punto de terminar en El 9 Televida. Mirá qué pálpito tiró al aire Gastón Trezeguet.

Gastón Trezeguet fue el primer ganador de Gran Hermano en la televisión argentina. Corría el año 2001 cuando el exparticipamte se hizo de ese reconocimiento, y desde entonces y para los expertos en el reality que hasta el día de hoy pone el aire en Mendoza, Canal 9 Televida, es más que palabra autorizada para analizar las estrategias de juego, y en este caso, incluso anticipar quién será el nuevo ganador.

Durante una transmisión de su programa de streaming “Se Picó”, Gastón Trezeguet detalló su visión sobre el tramo final del reality. Acompañado por la analista Laura Ubfal, afirmó: “Lo primero que va a pasar es que mañana se va Selva y quedan cuatro”. Luego, el exhermanito continuó con su predicción: “La cuarta, lamentablemente y contra todos los pronósticos, sí, es Eugenia. Aunque no me guste se va Eugenia y quedan en la final del martes Luz, Tato y Ulises”.

Según su análisis, la competencia se definirá entre estos tres participantes. Gastón Trezeguet sostuvo que esta vez el título quedará en manos de una mujer. “El que se va tercero es Tatín. Y quedan en la final Ulises y Luz. ¡Y lo gana Luz! ¡Mirá como te cago el otoño! Esto es para mí, ¿Y sabés por qué? Porque Tatito y Lucecita son del mismo grupito tridentoso que cuando llega el fandom de un grupo después tenés que elegir mi amor. No les gusta esta verdad a los tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos”, concluyó Trezeguet.

Para saber si lo que el panelista de A la Barbarossa se cumple habrá que esperar hasta el martes de la semana que viene, ya que ese día, el próximo 24 de junio al término de La Voz Argentina se vivirá la final de Gran Hermano en Canal 9 Televida.