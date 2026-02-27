Cuál fue la inesperada respuesta de Graciela Alfano tras ser convocada para Gran Hermano

En las últimas horas, el rumor de su ingreso sacudió el ambiente artístico. Tras la confirmación del llamado de la producción de Telefe, la icónica rubia rompió el silencio y fijó una postura que dejó a todos sin palabras.

El universo de Gran Hermano no descansa, y menos en las noches de El 9 Televida, donde el programa es el plato fuerte al término de Bahar. La reciente noticia sobre una posible incorporación de una figura “mega famosa” para mantener el nivel de impacto en el reality hizo que comenzara la danza de nombres. Al respecto, el que sonó con más fuerza fue el de Graciela Alfano, de quien se confirmó que ya recibió el llamado formal de las autoridades para sumarse a la convivencia de la “Generación Dorada”.

Fue Ángel de Brito quien lanzó la bomba, asegurando que la convocatoria buscaba un perfil de alto nivel para cubrir los puestos de Divina Gloria o de De Lucía, que quedaron vacantes. Según el periodista, la diva llegaría a la final “caminando” debido a su historial de anécdotas y su lengua filosa. Sin embargo, al ser consultada sobre este desembarco que paralizaría la televisión, Graciela Alfano fue tajante y utilizó una de sus frases más icónicas para definir su futuro en el certamen, dejando en claro que el formato de encierro tiene un límite infranqueable para su carrera.

El misterio de los reemplazos

La postura de la ex vedette se suma a una lista de incertidumbres que complican los planes de Santiago del Moro. Graciela Alfano argumentó su decisión basándose en la preservación de su imagen pública: “Una diva no muestra su intimidad”, disparó, cerrando cualquier posibilidad de ser filmada las 24 horas. Además, confesó que ni siquiera sigue el programa, aunque adelantó que tiene planes de volver a la pantalla en otros formatos.

Mientras tanto, la producción sigue barajando nombres de peso. La negativa de la diva se suma a la de Alejandra Majluf, quien también sonó como reemplazo tras la triste salida de Daniela De Lucía. Con el mes de febrero llegando a su fin, la expectativa por quién cruzará la puerta más famosa del país sigue siendo el tema de conversación obligado en cada gala, mientras el público de Mendoza espera ver si finalmente habrá una nueva cara en la casa más famosa del país.

En el programa de televisión “Las mañana con Andino” (TV Pública) Alfano dejó en claro que, aunque su nombre resulte atractivo para el show y genere expectativa en el público, no está dispuesta a exponer su vida privada en un formato de encierro permanente y cámaras 24 horas.

¿Graciela Alfano entra a la casa de GH? ¡Guido trae las últimas primicias antes de su partida!#LasMañanasConAndinoEnTVP en https://t.co/fnEKkuadQ9 pic.twitter.com/Gj8aVIadr1 — TVP (@TV_Publica) February 27, 2026

Por el momento, el misterio de quién llegará a sumarse a Gran Hermano sigue siendo un misterio. No te pierdas las novedades en Elnueve.com