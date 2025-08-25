¿Cuál fue el detalle de la foto con el que Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron su relación?

Luego de especulaciones este lunes, en el marco de la celebración de cumpleaños, Nicki Nicole y Lamine Yamal confirmaron que están juntos. Mirá el detalle de la foto con el que le contaron al mundo que se aman.

Las especulaciones sobre el romance entre Nicki Nicole y Lamine Yamal venían desde hacían varias semanas, hasta que este lunes, una foto y dos detalles confirman el romance entre la argentina y el jugador del Barcelona.

El primero en subir la imagen fue el futbolista quien compartió una foto en sus historias de Instagram en la que se destacan una espectacular torta, imponentes arreglos florales, pétalos de rosa, muchos globos y, lo más importante, los dos protagonistas muy acaramelados. Así eligió Lamine saludar a la artista y, de alguna manera, blanquear su romance ante su seguidores y la prensa.

A la pícara mano con la que Lamine abraza a la cantante argentina, se sumó el reposteo de Nicki con corazones con fuego.

Los fanáticos de la artista estaban totalmente expectantes por saber si su ídola compartiría esta postal en su propia cuenta de Instagram, ya que este gesto termina por confirmar el romance.

Además de esta imagen donde se los ve abrazados y tomados de las manos, Nicki publicó otrossaludos de cumpleaños que recibió por parte de familiares, amigos y personas de su entorno laboral. Sin embargo, el único al que le sumó corazones encendidos fue al posteo de Lamine.

En los últimos días, las pistas y las coincidencias ya eran casi evidentes. La cantante argentina lo había acompañado en la Joan Gamper y también estuvo presente en la celebración de su cumpleaños. Luego, ambos compartieron distintas postales, de entornos muy similares, que invitaban a suponer que estaban en el mismo lugar.