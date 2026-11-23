La noche de beneficios de MasterChef Celebrity dejó una gala cargada de sensibilidad y recuerdos en la pantalla de El 9 Televida. Al levantar las cajas misteriosas, los participantes se encontraron con cuadernos de primaria, fotos de chicos y cartas de sus maestras que provocaron lágrimas antes de cocinar un plato inspirado en su infancia.

La emisión de MasterChef Celebrity de este domingo en El 9 Televida apostó por la memoria afectiva en la noche de beneficios de la semana 8. En lugar de encontrar ingredientes habituales al levantar las cajas misteriosas, los concursantes hallaron sus cuadernos de primaria, fotografías de cuando eran niños y cartas escritas por sus docentes.

Cuadernos, cartas de maestras y quiebres emocionales

La consigna movilizó a todo el grupo —integrado por Josefina “China” Ansa, Hernán “Mala Fama” Coronel, Lizy Tagliani, Marta Fort, Sebastián Presta, Karina Mazzocco, Nazareno Casero y Julieta Poggio— y desató momentos de profunda emoción.

La China Ansa se quebró al recordar las dificultades que atravesó de chica: “El colegio para mí fue una contención cuando no tenía casa o no teníamos para comer. Mi mamá me mandaba la vianda de pan con manteca y yo comía con mis maestras”. Karina Mazzocco, por su parte, no pudo contener las lágrimas cuando su maestra le pidió que “nunca perdiera a la niña que hay en su interior”.

Lizy Tagliani también se emocionó hasta las lágrimas al contar el origen de la foto de su infancia, tomada en el único viaje que hizo a Chaco para conocer a su padre biológico: “Según cuentan mis tías, él llegó y se puso a llorar, así que no me pudo conocer”. Además, recordó que en un acto del 12 de octubre “se dio cuenta de quién quería ser” cuando le pusieron una pollera.

Sebastián Presta, en tanto, fue el último en emocionarse al leer que su maestra anticipaba que se convertiría en uno de los humoristas que admiraba: “Nunca imaginé todo esto. Cuando era chico me daba miedo leer y decir un texto enfrente de alguien”.

La consigna del jurado y las anécdotas de Wanda Nara

Tras las cartas, el jurado explicó el sentido de la prueba: “La idea es que puedan volcar en un plato libre toda esa emoción de aquel niño o niña que fueron. Es volver a esos momentos en los que atesoraban los olores, aromas y emociones”, señaló Germán Martitegui, mientras Damián Betular precisó que tendrían 60 minutos de cocción y 3 minutos de mercado.

Durante la cuenta regresiva, Wanda Nara también aportó recuerdos de su etapa escolar: contó que su comida favorita era el pebete de jamón y queso —a diferencia de su hermana Zaira, que “comía tan solo tres almendras”— y recordó que su mamá, Nora Colosimo, las llevaba al colegio quejándose porque el auto de Andrés Nara “siempre se le quedaba”.

Qué cocinaron los participantes en el capítulo 38

Lizy Tagliani: guiso de arroz y menudos.

Nazareno Casero: sopa cremosa de pollo reversionada.

Sebastián Presta: canelones de ricota, jamón, queso azul y panceta con salsa de tomates gratinados.

Mala Fama: pizza a la piedra de muzzarella, fugazzeta, jamón, panceta y “chimirriquis” .

China Ansa: tostada con manteca, rúcula, cebolla caramelizada, panceta, huevo poché y café con leche.

Juli Poggio: pizza a la piedra con jamón crudo, tomates y berenjenas.

Marta Fort: cuadril al horno con arroz blanco y ensalada coleslaw.

Karina Mazzocco: polenta con tuco y anchoas.

Seguí todas las galas, las historias más emotivas y el minuto a minuto del reality culinario a través de la pantalla de El 9 Televida.