Crisis total en la gira de Ed Sheeran: despidieron a Macklemore por su mensaje sobre Palestina y renunciaron todos sus artistas invitados

La gira internacional de Ed Sheeran enfrenta su momento más crítico tras el despido del rapero estadounidense Macklemore por exclamar “¡Palestina libre!” en pleno concierto. En respuesta a la decisión tomada por el promotor del tour y los dueños de los estadios, la totalidad de los artistas invitados —incluidos Finneas (hermano de Billie Eilish), Lukas Graham y la banda irlandesa Beoga— anunciaron su renuncia en solidaridad con el rapero,

Lo que debía ser una de las giras más taquilleras del año se convirtió en un severo dolor de cabeza diplomático y artístico. En las últimas horas de este miércoles 16 de septiembre, el “Loop Tour” de Ed Sheeran sufrió una ola de renuncias masivas por parte de todos sus teloneros confirmados, en repudio a la expulsión del rapero estadounidense Macklemore del itinerario de conciertos por Estados Unidos.

El conflicto estalló luego de que Macklemore utilizara el escenario del MetLife Stadium en Nueva Jersey para lanzar un encendido mensaje político: “Un gran motivo por el que quise hacer esta gira era para pararme en estadios como este y decir dos palabras que llevo en el corazón: ‘¡Palestina libre!'”, exclamó el músico antes de interpretar su tema de protesta Hind’s Hall.

Giro comercial, presiones e interdicción de los estadios

La intervención de Macklemore desató la reacción inmediata de agrupaciones y de varios propietarios de los recintos, encabezados por el magnate Robert Kraft, dueño del Gillette Stadium en Boston. Ante la amenaza explícita de cancelar los shows en múltiples ciudades si el rapero continuaba en la grilla, el promotor Messina Touring Group rescindió el contrato del artista.

Por su parte, Ed Sheeran rompió el silencio con una extensa carta pública para aclarar que la desvinculación no fue su decisión: “La decisión de que Macklemore saliera de la gira fue del promotor, no mía. Los recintos me comunicaron que cancelarían los espectáculos si él seguía como telonero. No podía fallarle a los cientos de miles de fans que compraron su entrada ni dejar sin trabajo al equipo técnico”, explicó Sheeran, remarcando que intentó mediar sin éxito entre las partes.

Renuncia masiva e histórica de los teloneros

Lejos de calmar las aguas, la desvinculación de Macklemore provocó un “efecto dominó” entre el resto de los músicos contratados para acompañar a Sheeran por América. De manera coordinada, Finneas (reconocido productor y hermano de Billie Eilish), el cantante irlandés Aaron Rowe, la agrupación folk Beoga y el artista danés Lukas Graham anunciaron que abandonan definitivamente el tour.

En un contundente comunicado en sus redes sociales, Finneas expresó la postura colectiva: “Los artistas no deben ser silenciados cuando alzan la voz por los oprimidos. Decidí retirarme de mis próximas fechas con Ed Sheeran. Apoyo a Palestina y a su gente”.

A su turno, los integrantes de Beoga remarcaron que actuar en recintos “que silencian a cualquiera que abogue por una Palestina libre simplemente no es una opción”, mientras que Lukas Graham sentenció que “la cuenta bancaria de nadie debería decidir quién tiene derecho a hablar”.

Con la grilla de invitados completamente desmantelada y sin teloneros a días de su próxima fecha en Filadelfia, la producción de Ed Sheeran busca contrarreloj soluciones para sostener la gira en medio de una polémica internacional que no frena.