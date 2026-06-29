¡Crisis total en Gran Hermano! Tamara Paganini rompió en llanto en vivo, destrozó el mensaje de su familia y pidió abandonar la casa

La histórica exfinalista sufrió un colapso emocional tras la dinámica de “la palabra del afuera”. Al recibir un frío “Activá” por parte de su novio, estalló frente a Santiago del Moro: “No puedo más, me quiero ir”.

La tensión y el aislamiento en la casa de Gran Hermano Generación Dorada, el reality de las noches de El 9 Televida, alcanzaron su punto máximo de ebullición en la gala de este domingo. En una noche que prometía ser pura emoción con el ingreso virtual de Santiago del Moro para entregar los mensajes de los familiares a los jugadores, todo terminó de la peor manera: Tamara Paganini sufrió una crisis de nervios, rompió en llanto, destrozó el papel de su comunicado y exigió abandonar el reality por decisión propia.

El formato de “una sola palabra” enviado por el afuera —que suele reactivar las estrategias o dar un mimo al corazón de los participantes— se transformó en una pesadilla para la mítica exfinalista de la primera edición de GH. Cuando el conductor le reveló que la palabra elegida por su familia y su novio era “Activá”, el rostro de Tamara se transformó por completo, desatando un inesperado pase de facturas.

El descargo de Tamara y un gesto de furia en vivo

Lejos de tomar el mensaje como un impulso motivacional para encarar la recta final de la competencia, Paganini lo sintió como una presión desmedida y un reclamo directo hacia su forma de convivir. “¿Quieren que put… más?”, disparó entre lágrimas, visiblemente afectada por la interpretación que le dio al texto.

Mientras Santiago del Moro intentaba continuar con la lectura de los mensajes para el resto de sus compañeros, Tamara no pudo contener la angustia y rompió en un llanto desconsolado. Al notar que la participante seguía desbordada, el conductor detuvo el programa para indagar qué le sucedía, recibiendo una respuesta tajante que congeló el clima del living: “Me quiero ir”.

“No puedo más, no me enojé con la palabra, no sé qué más hacer”, expresó de manera desesperada mientras, en un arranque de furia y frustración, rompía en pedazos el papel que contenía el mensaje de sus seres queridos.

Hermetismo y misterio: ¿Qué pasó tras el final del programa?

Del Moro intentó calmar las aguas explicándole que la palabra no debía ser tomada de forma literal ni con una connotación negativa, y le recordó que la gran mayoría de los jugadores que abandonan por motu proprio terminan arrepintiéndose a los pocos días. Sin embargo, Tamara se mantuvo firme en su postura: “A mí no me va a pasar eso”, sentenció, antes de deslizar que se dirigiría directamente al confesionario.

Al finalizar la emisión de la gala, la preocupación se apoderó de los televidentes. Las cámaras del living ya no mostraban a Tamara Paganini junto al grupo y el conductor prefirió cerrar el programa sin volver a emitir comentarios sobre su alarmante situación.

Según trascendió en las últimas horas, la participante pasó la madrugada entera dentro del confesionario recibiendo contención psicológica por parte del equipo de profesionales del programa para evaluar si efectivamente armará las valijas o si logrará juntar fuerzas para continuar en el juego. Las próximas horas serán decisivas.

No te pierdas la emisión de este lunes a la noche por El 9 Televida.