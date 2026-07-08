Corazón dividido: ¿Por quién va a hinchar Daniela Christiansson, la esposa de Maxi López, en el cruce de Argentina-Suiza?

Instalada temporalmente en el país helvético, la modelo sueco-suiza rompió el silencio de cara al choque de cuartos de final del Mundial 2026. Entre el orgullo por sus raíces y el amor por la camiseta de su marido, tomó una tajante decisión.

El arrollador y agónico pase de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 no solo dejó gargantas doliendo en cada rincón del país, sino que también empezó a encender el termómetro de los próximos cruces. Este sábado, la Scaloneta se medirá contra Suiza en una instancia límite, y en el universo del espectáculo ya hay una familia con el corazón completamente partido en dos: la de Maxi López y su esposa, Daniela Christiansson.

Mientras el exfutbolista argentino se encuentra abocado al 100% en la cobertura periodística del torneo, la modelo transita sus días en la tierra helvética junto a sus hijos. De cara al inminente partido del sábado, Daniela rompió el silencio a través de sus redes sociales y se sinceró sobre el torbellino de emociones que la atraviesan al ver enfrentados a su país de origen y a la patria del amor de su vida.

Orgullo europeo, locura por Messi y una curiosa confesión

Daniela, quien posee tanto la nacionalidad sueca como la suiza (país donde creció y del cual son nativos sus padres), se mostró sumamente conmovida por el desempeño de ambos seleccionados. “¡Se viene Argentina y Suiza, no lo puedo creer! ¡Pero qué partidos ayer! ¡Qué emociones! Estoy tan orgullosa de que Suiza pasó”, arrancó diciendo entusiasmada frente a la cámara de su celular.

A la hora de hablar del milagro argentino ante Egipto, la modelo confesó que se volvió una hincha más, aunque los horarios europeos le jueguen una mala pasada: “Ayer fue tan lindo el partido de Argentina y Egipto, me gustó mucho. Menos mal que al de este sábado no lo voy a mirar, porque acá es a las tres de la mañana. ¡Qué partido va a ser ese Suiza-Argentina! Bueno, vamos a ver… ¡Que el mejor gane!”, expresó optando por una elegante neutralidad y deseándole suerte a ambos lados de la balanza.

Lejos de Maxi López, pero refugiada en la ternura familiar

A muy pocos meses de haber tomado la firme decisión de mudarse e instalarse definitivamente en la Argentina junto a su esposo, Christiansson aprovecha estos días de distancia física con López para refugiarse en la rutina de sus pequeños en Europa.

A través de su cuenta de Instagram, la rubia enterneció a sus millones de seguidores al celebrar una fecha muy especial: los seis meses de vida de Landito, el menor de la dinastía. Con postales que mostraron el crecimiento del bebé en su cuna y jugando al aire libre con un sombrero de ala ancha sobre un tractor de juguete, Daniela arrobó a Maxi López con un tierno mensaje en inglés: “Where did those 6 months go?!” (¿A dónde se fueron esos 6 meses?).

Con los cuartos de final a la vuelta de la esquina, la casa de los López-Christiansson vivirá un sábado de pura adrenalina global, demostrando una vez más cómo el fútbol logra entrelazarse de manera perfecta con las historias de vida más profundas.

Seguí toda la previa del partido ante Suiza y disfrutá del partido este sábado en la pantalla de El 9 Televida.