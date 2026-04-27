Consejo para este anticipo de Bahar, tené pañuelos a mano porque vas a llorar junto con la protagonista

En los capítulos que se vienen en El 9 Televida, la protagonista intentará sanar las heridas tras el escándalo médico de Evren, pero se encontrará con una pared de frialdad y decepción.

La reconciliación que todos los seguidores de “Bahar” esperaban no llegará. En los capítulos de este lunes y martes que se verán en El 9 Televida, la protagonista intentará sanar las heridas tras el escándalo médico de Evren, pero se encontrará con una pared de frialdad y decepción que marcará el fin de su relación.

El perdón que no alcanzará

La trama comenzará con un gesto de Bahar para limpiar el nombre de Evren. Ella, junto a Timur, anunciará en directo por televisión los resultados de los análisis que prueban la inocencia del cirujano. Tras cumplir con su deber, Bahar irá al encuentro de Evren, radiante por fuera pero angustiada por dentro.

Nada más verlo, Bahar se lanzará a sus brazos y le pedirá perdón por haber dudado de él cuando ocurrió el desmayo en el quirófano. “Me dejé llevar por mis pensamientos…”, le confesará entre lágrimas, reconociendo que el miedo la nublará en el momento más crítico.

“Se acabó”: la drástica decisión de Evren

A pesar de las súplicas de Bahar para luchar juntos contra los obstáculos y los temblores que afectan al médico, Evren se mostrará tajante. El cirujano no podrá perdonar que la mujer que ama haya desconfiado de su integridad profesional.

Evren le dejará claro que la confianza se ha roto de manera irreversible. “No podemos superar esto. Se acabó”, le sentenciará con frialdad. Aunque Bahar le suplicará que no la deje y le recordará que ella es quien es gracias a su apoyo, él no cederá.

Una despedida en la soledad

El momento más impactante llegará cuando Evren, sin dar marcha atrás, se subirá a su moto y se marchará del lugar sin mirar atrás. Bahar quedará parada en mitad de la calle, completamente destrozada y llorando por el final de una historia que parecía ser su tabla de salvación.

No te pierdas estos capítulos determinantes de “Bahar”, este lunes y martes en las noches de El 9 Televida.