Conocé quiénes son los invitados de La Peña de Morfi de este domingo 28 de junio

El clásico de los domingos en El 9 Televida prepara una emisión imperdible con una mesa repleta de estrellas, folklore, rock, cumbia y toda la cobertura del Mundial desde Estados Unidos.

Como cada fin de semana, el ritual de los domingos al mediodía se renueva en la pantalla. Este domingo 28 de junio, llega una nueva edición de La Peña de Morfi por El 9 Televida, el histórico ciclo que combina la mejor gastronomía, humor del bueno y shows en vivo. Bajo la conducción de Diego Leuco y Carina Zampini, el programa promete una tarde a puro entretenimiento con visitas que darán que hablar.

En esta oportunidad, la entrevista central de la mesa tendrá a dos figuras sumamente queridas por el público: el prestigioso pastelero Damián Betular y el polifacético artista Fer Dente. Ambos se prestarán a un mano a mano imperdible en el que recorrerán las mejores anécdotas de sus carreras profesionales y compartirán su íntimo vínculo con el universo de la música.

Una cartelera musical para todos los gustos

El escenario de La Peña volverá a transformarse en un festival federal con géneros para bailar y emocionarse en casa. El menú musical de este domingo incluye:

Por Siempre Tucu: Traerán toda la mística, las voces y la tradición del folklore nacional a la hora del almuerzo.

Jóvenes Pordioseros: El rock stone y barrial se hará sentir con la energía inconfundible de Toti Iglesias y sus clásicos.

Amar Azul: El cierre a pura fiesta estará garantizado de la mano de una de las bandas más icónicas de la cumbia argentina para bailar antes de que termine la tarde.

Humor, cocina y visitas especiales

La propuesta de entretenimiento se completará con una tribuna de invitados especiales que se sumarán a la transmisión para compartir divertidos momentos de living. El modelo y conductor Hernán Drago, el periodista deportivo Tití Fernández y la actriz e influencer Sofi Morandi dirán presente a lo largo de las más de cinco horas de aire.

Por el lado de los fuegos, Santiago Giorgini y Felicitas Pizarro deleitarán a la audiencia con nuevas propuestas y secretos culinarios para el almuerzo familiar. Las risas y los pasos de comedia característicos del programa estarán garantizados por el tridente humorístico de Pichu Straneo, Pachu Peña y Nazareno Mottola.

La Selección bajo la lupa del “Turco” Husaín

El fútbol y la pasión albiceleste mantendrán su espacio central dentro del programa. En pleno desarrollo de la Copa del Mundo, el exfutbolista y analista Claudio el “Turco” Husaín se conectará en vivo mediante una cobertura exclusiva desde Estados Unidos para repasar la intimidad del plantel, las últimas novedades del búnker de la Selección Argentina y analizar la continuidad del torneo ecuménico.

Una propuesta completa con todos los condimentos listos para disfrutar de un domingo diferente en la televisión abierta.