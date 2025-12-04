Conocé qué artistas animarán el Gran Sorteo de la Copa del Mundo que se verá por El 9 Televida

La FIFA dio a conocer los nombres de los tres artistas que participarán del evento que transmite en vivo este viernes El 9 Televida.

De cara al próximo mundial de fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026, El 9 Televida te trae el Gran Sorteo de la Copa del Mundo. El evento, además, contará con la participación de destacados exponentes de la música mundial. Acá te contamos quiénes son los convocados para el evento que tendrá lugar este viernes 5 de diciembre a partir de las 14 (hora de Argentina) desde el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington, capital de Estados Unidos.

En un clima de expectativa que no deja de crecer, todo indica que el evento convocará a una audiencia global de millones de espectadores.

De acuerdo con lo informado por la FIFA, el espectáculo contará con la presencia de figuras de talla mundial: el prestigioso maestro italiano de ópera Andrea Bocelli —quien visitó recientemente nuestro país—, la superestrella del pop Robbie Williams y la cantante y artista multifacética estadounidense Nicole Scherzinger.

El grupo encargado de cerrar el espectáculo que le dará marco artístico al sorteo del Mundial será nada menos que Village People, interpretando uno de sus mayores éxitos, “YMCA“.

El evento será conducido por la modelo Heidi Klum y los actores Kevin Hart y Danny Ramírez. Klum es una reconocida modelo y productora galardonada con un Emmy; su última participación en un sorteo de la FIFA fue en el previo al Mundial de 2006 realizado en Alemania. Por su parte, Hart es uno de los comediantes más exitosos y le dará el toque de humor necesario para este tipo de eventos. Y, por último, Ramírez, en tanto, expresó su alegría por participar: “Con este torneo en Estados Unidos, donde nací, y México, donde están algunas de mis raíces, es aún más especial, y estoy muy emocionado de formar parte de este evento”.

Según informó oficialmente la FIFA, la cobertura en vivo y en directo del sorteo estará disponible a través de su web y en las redes sociales oficiales de la Copa Mundial, además de la transmisión por los Medios Socios de la FIFA en todo el mundo.

En lo que a fútbol se refiere, la selección argentina de Lionel Scaloni estará presente en el Bombo 1 y, de esta manera, se evitará a otros 11 rivales de primer nivel en la instancia inicial como España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania. Hay que tener en cuenta que México, Canadá y Estados Unidos, los tres países anfitriones, completarán ese primer bolillero a pesar de que no están entre las selecciones mejor posicionadas del Ranking FIFA.

La Albiceleste intentará defender el campeonato logrado en 2022, en la edición celebrada en Qatar, que tuvo una actuación sobresaliente de Lionel Messi, incluso en la final con un doblete ante Francia en los 120 minutos y la anotación de su penal en la tanda que consagró a la Celeste y Blanca en el pedestal del fútbol mundial y saldó una vieja deuda del 10 con la Copa del Mundo. Sus posibles rivales en los respectivos bombos cuentan con la garantía de FIFA para evitar que se midan equipos de la misma Confederación, salvo UEFA, que tendrá 16 clasificados.