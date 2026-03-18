Conocé la historia detrás de la cautivadora canción de “Todas las flores”

Desde su estreno en la pantalla de El 9 Televida, “Todas las flores” se consolidó como la compañía indiscutida de las siestas mendocinas. Acá te contamos todo sobre la canción original de la intro de esta serie brasileña.

“Todas las flores” no deja de sorprender a la audiencia de El 9 Televida. De lunes a viernes a las 14.30, la novela brasileña atrapa con una trama llena de secretos, pero hay un detalle que pocos conocen y que le da un toque de mística único: la canción de apertura, en la versión original, no solo es un homenaje a la historia de la música de Brasil, sino que está interpretada por las propias protagonistas de la serie, Sophie Charlotte y Letícia Colin.

La pieza elegida para abrir cada capítulo es una versión moderna de “As Rosas Não Falam”, un clásico absoluto del compositor Cartola, lanzado originalmente en 1976. Para esta producción de Globoplay, la música dejó de lado el samba tradicional para transformarse en una reinterpretación atmosférica y elegante, adaptada perfectamente al mundo de la alta perfumería y la ambición que rodea a la familia de Maíra.

Lo más llamativo para los televidentes mendocinos es que las voces que se escuchan cada siesta son las de las actrices que encarnan a las hermanas rivales. Sophie Charlotte (quien interpreta a la dulce Maíra) y Letícia Colin (la calculadora Vanessa) unieron sus talentos vocales para grabar esta cortina. Esta dualidad vocal reflejó desde el primer episodio el contraste entre la luz y la oscuridad de sus personajes, dándole una profundidad emocional que pocas novelas logran.

La elección de un tema de Cartola no fue azarosa. Al ser una historia que transcurre en los barrios de Río de Janeiro y en los talleres de fragancias, la producción buscó una melodía que evocara tanto la tradición como la sofisticación moderna. La letra, que habla de que “las rosas no hablan, simplemente exhalan el perfume que roban de ti”, se convirtió en la metáfora perfecta para el drama de Maíra, quien se mueve en el mundo a través de los aromas.

La cortina de Todas las flores ya es un sello distintivo de la serie. Cada vez que Sophie y Letícia empiezan a cantar, los seguidores de la historia de Maíra y Vanessa ya saben que es el momento de dejar todo y sumergirse en una historia donde el talento de sus actrices traspasa la pantalla y llega directamente a los oídos.