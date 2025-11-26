Conocé el nuevo tanque turco que llega al Prime Time de El 9 Televida: Aile, lazos de pasión

Aile, lazos de pasión pide pista para aterrizar en la grilla de programación de El 9 Televida. Mirá de qué se trata.

Aile, lazos de pasión pide pista para aterrizar en la grilla de programación de El 9 Televida. Cuándo y de qué va esta nueva serie turca que se ha vendido a más de 100 países en todo el mundo y que, por primera vez, llega a la televisión abierta en el Prime Time... acá te contamos todo.

La historia integra tensión, romance y drama familiar a través de la historia de Aslan Soykan, el heredero de una poderosa familia de Estambul, cuya vida parece resuelta gracias al poder y los negocios familiares. Su mundo da un giro inesperado al conocer a Devin Akin, una psicóloga brillante que irrumpe con fuerza en su vida.

Ambos se conocen y comienzan una relación que se verá minada por mentiras y problemas sumados a las maldades de la implacable matriarca Hülya Soykan que quiere lejos a la intrusa que conquistó a su hijo.

En el primer episodio que El 9 Televida pondrá al aire el próximo miércoles 03 de diciembre se verá, algo muy similar a lo que sucede en la mansión de los Korhan, en Amor a Cualquier Precio: el peso de las tradiciones familiares y un amor que va a contramano de eso y que intenta sanar heridas pasadas y hasta de los ancestros.

Los caminos de Devin y Aslan se cruzan en un viaje que pone al descubierto la “herida común” de ambos protagonistas —interpretados por los actores Serenay Sarikaya y Kıvanç Tatlıtuğ— sus familias.

La primera noche, Aslan rompe una regla crucial de la familia Soykan, de su familia. Esto basta para que la madre de Aslan, Hülya, quien siente un apego obsesivo por él, se dé cuenta del gran peligro que se avecina: Devin.

Hülya, quien ha demostrado en numerosas ocasiones que hará lo que sea para evitar que su hijo se aleje de su familia, lo pasará mal esta vez. Pero Hülya no es la única que enfrenta desafíos. El encuentro en el avión solo marcará el comienzo del desafiante viaje que nuestros héroes heridos emprenderán para construir sus propias familias.

Acá te compartimos el tráiler.

