Conocé al primer participante que el repechaje de MasterChef Celebrity dejó dentro de la competencia

Tras una gala cargada de tensión y luego de varias eliminaciones, el reality de cocina de las noches de El 9 Televida definió al primer famoso que logró regresar a la competencia a través del repechaje.

Tras vencer en la cuarta y penúltima gala de repechaje, que se emitió este domingo por la noche en El 9 Televida, Rusherking fue el famoso que, desde este lunes 19 de enero, forma parte de los participantes que oficialmente compiten en el certamen de cocina más famoso del mundo: MasterChef Celebrity.

Su ingreso se produjo después de que Wanda Nara, conductora del programa, anunciara un cambio de reglas: el mejor plato de la noche obtendría el delantal blanco y accedería directamente al certamen culinario.

En el marco de una edición especial emitida este domingo en El 9 Televida, la definición quedó en manos del jurado. Así, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis evaluaron rigurosamente cada preparación. Walas y Emilia recibieron las críticas más negativas y fueron eliminados, sin opción de continuar, mientras que Rusherking y Julia Calvo quedaron entre los mejores.

El desafío propuesto consistía en preparar un plato dulce con una fruta de elección libre. Los aspirantes utilizaron ingredientes como durazno, pelón, frutilla, limón y ciruela, y crearon propuestas diversas como budines y tartas.

Tras varios minutos de expectativa, los chefs anunciaron que el joven cantante sería el primer participante en volver a la competencia. La decisión confirmó que al menos dos figuras regresarán al reality, ya que el repechaje continuará este lunes con la denominada “Gala del regreso”, en la que se definirá un nuevo ingreso.

Durante la misma emisión, Rusherking protagonizó un llamativo ida y vuelta con la conductora del programa, Wanda Nara. El intercambio incluyó preguntas cruzadas, indirectas sobre relaciones pasadas y comentarios que despertaron risas e incomodidad en el estudio.

El momento más comentado se dio cuando la conductora lo consultó por una canción que acababa de interpretar y le preguntó a quién estaba dedicada. Sin dar nombres, el músico admitió que se trataba de una relación anterior.

No te pierdas cómo sigue el programa de cocina de las noches de El 9 Televida.