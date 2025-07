Conocé a Yusuf Çim, el galán de La Traición que roba suspiros y miradas

Conocé la carrera y la vida del actor que le da vida a Ozan en el drama turco de las siestas de El 9 Televida se roba todas las miradas y suspiros.

Ozan Yenersoy es el galán del drama turco de las siestas de El 9 Televida, La Traición. A pesar de su corta edad el actor que le da vida, Yusuf Çim, tiene una larga trayectoria en series así como también como modelo de grandes marcas. Incluso ha incursionado como conductor de televisión. Conocé en detalle la trayectoria de quien se roba las miradas y suspiros de la audiencia mendocina.

Las series turcas llegaron a Canal 9 Televida, allá por el 2010 y llegaron para quedarse, ya que se han convertido en un auténtico fenómeno de masas. Los títulos no dejan de crecer al mismo ritmo que su fandom. Entre los secretos de su éxito que atrapan al espectador desde el primer instante están las historías de amor imposibles, los personajes que luchan ante las adversidades contra viento y marea, las miradas eternas entre los protagonistas y, otro ingrediente que le aporta aún más interés son los atractivos galanes que las interpretan y que nos dejan sin respiración.

Entre los primeros que descubirmos están Can Yaman, Kerem Bürsin, Mert Ramazan Demir y, ahora cuando pensábamos que ya no podíamos soprendernos más, se suma un nuevo adonis a la lista de nombres del país otomano, se trata de Yusuf Çim, a quien hemos descubierto gracias a La Traición.

Lleva 10 años trabajando en el mundo de la interpretación y eso significa mucho para él. “Me di cuenta de que tengo que trabajar más duro que cuando empecé a actuar. Ahora trabajo más duro y entiendo más. Me critico más a menudo”, explicó en una reciente entrevista con la revista Hürriyet de Turquía.

Cuando le consultan sobre su personalidad, no duda y se explaya diciendo: “Soy como soy. No puedo actuar en mi propia vida. Soy una persona simpática, trabajadora, disciplinada… No abro un guión en el plató, siempre lo tengo preparado de memoria. Grabo escenas en mi cabeza antes de tiempo. No me gusta el desorden. Tengo un patrón de sueño, no quiero que se altere. Tal vez debería vivir el momento, pero no vivo así”, ha reconocido. No soporta la falta de respeto y considera que debemos abordar las cosas “con más tolerancia y amor”. Es muy celoso de su vida privada, en este momento no se le conoce pareja pero sí ha compartido que es lo que más le llama la atención de una mujer: que “tenga una bonita sonrisa”. Eso sí, para todas las que quieran conquistar su corazón que no esperen que se comporte como un galán de telenovela ya que,más que romántico, se considera “realista”.

Su relación con Demet Özdemir

El intérprete, que tiene 30 años, nació el 26 de septiembre de 1991 en Fatih, uno de los distritos más grandes de Estambul situado en el corazón de la ciudad. Es el menor de tres hermanos y ha declarado que vivió una adolescencia difícil puesto que perdió a su madre, quien falleció de cáncer en 2006, cuando él tan solo tenía 15 años. Esa es la razón por la que ha afirmado que no le gustan los hospitales.

Cuando terminó el secundario soñaba con ser jugador de fútbol pero empujado por su entorno se anotó en una agencia de modelo y le fue muy bien. Su carrera profesional dio el pistoletazo de salida en 2011, época en la que participó en el concurso Mejor Modelo de Turquía, quedando en segunda posición. Una primera toma de contacto con el mundo del espectáculo que lo llevó a formar parte de grandes pasarelas de moda e imagen de grandes marcas publicitarias.

Su primer papel en la pequeña pantalla llegó con la serie Ezra, en la que interpretaba el papel del comisario Mustafa. Una ficción que le llevó un año después, en 2015, a dar vida a Burak en Con olor a fresas junto a Demet Özdemir, con quien incluso estuvo comprometido. Una producción con la que obtuvo un gran reconocimiento y que le abrió las puertas para para sumergirse en una nueva faceta profesional ya que, ese mismo año,se estranaba como presentador de televisión.

No te pierdas su desempeño profesional como Ozan en La Traición, todos los días en El 9 Televida.