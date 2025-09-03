Conocé a Sezai Okuyan, un personaje clave en La Traición

Ali Sezai Okuyan es un colega muy prestigioso de Güzide y Tarık, pero con el correr de la serie el rol irá cambiando. Acá te adelantamos algo de que lo, seguramente, ya intuís que se viene en La Traición.

La Traición cuenta, en esencia, el drama de Güzide Yenersoy, y alrededor de ella aparecen otros actores que son quienes ejecutan para que los conflictos que el personaje de Vahide Perçin debe atravesar tengan lugar. Uno de esos personajes que aparece tímidamente en el drama de las siestas de El 9 Televida es Ali Sezai Okuyan, y acá te contamos algo de él y cómo interactuará con la historia de la abogada.

Sezai es un abogado de renombre nacional con despachos en Nevşehir y Ankara. Amante de la poesía y la literatura, su amistad con Güzide y Tarık se remonta a sus años universitarios. Cuando la pareja amiga inicia su relación, Sezai decidió distanciarse, reprimiendo sus sentimientos por Güzide.

En esta etapa de su vida, está separado y con dos hijos. A pesar de que es amigo de Tarık desde la infancia, el reencuentro que tiene con Guzide marca algo importante en su vida. Como en la vida misma, ahora que se volvió a cruzar con la abogada está decidido a no perder a Güzide otra vez, él no renunciará a luchar por ella.

Por ahora, sólo se ven incipientes muestras de interés en donde la literatura y la poesía, y los libros juegan un rol esencial para la conquista del abogado.

No te vamos a espilear nada que ya no intuyas ni sepass. Para saber lo importante, sólo te queda no perderte ningún episodio de Aldatmak en El 9 Televida.