Conocé a los personajes de “Aile, lazos de Pasión”, la nueva serie turca que estrena El 9 Televida

Conocé al elenco que promete hacer de tus noches en El 9 Televida algo inolvidable, y un detalle que la vincula con otro de los súper éxitos que se vio en esta pantalla, Eda y Serkan, ¿ya sabés cuál ese ese nexo? Acá te contamos.

Aile, lazos de pasión y Amor a Cualquier Precio compartirán desde el próximo miércoles 3 de diciembre el Prime Time de las noches de El 9 Televida. La nueva ficción que llega a la pantalla local promete una trama atrapante donde los vínculos familiares y los mandatos se ponen a prueba como nunca antes. Con personajes interpretados por reconocidos actores y una historia que te envuelve desde el primer minuto, esta apuesta busca convertir tus noches de verano en una experiencia inolvidable. Y para los fanáticos de las series turcas, hay un guiño especial que conecta esta producción con Eda y Serkan… ¿ya descubriste de qué se trata?

Al igual que Yalı Çapkını, esta nueva ficción turca es una de las más recientes y exitosas a nivel global. Combina tensión, romance y drama familiar a través de la vida de Aslan Soykan, heredero de una poderosa familia de Estambul, cuya existencia parece estar completamente definida por el peso del poder y los negocios familiares.

Los personajes principales de Aile están sobre las espaldas de Serenay Sarikaya, quien interpreta a Devin Akin, y Kıvanç Tatlıtuğ, quien le presta el cuerpo a Aslan Soykan. Ambos actores, si bien son jóvenes, cuentan con experiencia en otras series y un gran fandom a nivel internacional, y de hecho quienes siguen las series y las vidas de los actores de las series que se emiten en El 9 Televida sabrán qué une a Aile con Eda y Serkan.

Si bien ya es algo pasado, las fanáticas están en conocimiento de que Serenay Sarikaya fue novia de Kerem Bürsin, el galán protagonista de Sen Çal Kipimi, o como la conocimos aquí, Eda y Serkan.

Ahora, a lo que nos compete. Info de los personajes que desde el próximo miércoles empezarán a formar parte de tus noches. Devin Akin es una psicóloga que se esfuerza por cambiar la vida de las personas. Una mujer decidida que ha luchado sola por sí misma y por su hermana Yağmur. Su amor por Aslan, un familiar con la misma condición, será un punto de inflexión.

Mientras que el líder de los Soykan. Mientras lidia con el daño que su familia ha dejado en su alma, también

intenta limpiar los negocios turbios que su familia ha perpetuado durante años. Es ingenioso y divertido. Es dueño de un club nocturno llamado “Volta”. Su amor por Devin lo transforma todo en su vida.

Pero no podemos dejar de lado a la malvada madre de Aslan, Hülya Soykan, interpretada por la actriz Nur Sürer. Ella, la madre de Aslan, es la reina de la familia Soykan. Una mujer fuerte e incansable que dedica su vida a proteger a su familia. Quiere que sus hijos vivan según sus propias reglas. Su mayor temor es que su autoridad se vea comprometida. Con la llegada de Devin a sus vidas, comienza a experimentar su mayor temor.

Con el correr de los días te contaremos más sobre los demás personajes. Mientras, te invitamos a no perderte el estreno de Aile, lazos de pasión el próximo miércoles 03 de diciembre al término de Noticiero 9 Edición Central.