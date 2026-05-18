Conmoción en Hollywood: Russell Andrews, actor de “Better Call Saul”, reveló que padece ELA

El mundo del espectáculo internacional se encuentra conmovido tras una dura revelación. El reconocido actor estadounidense Russell Andrews, de 64 años anunció públicamente que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

El mundo del espectáculo internacional se encuentra conmovido tras una dura revelación. El reconocido actor estadounidense Russell Andrews, de 64 años —famoso por sus participaciones en exitosas series como Better Call Saul, Grey’s Anatomy, Insecure y la película Straight Outta Compton—, anunció públicamente que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).

La noticia se conoció a través de una profunda y emotiva entrevista que el intérprete brindó al programa The Story Is with Elex Michaelson de la cadena CNN, donde estuvo acompañado por su prometida, la también actriz Erica Tazel (Justified).

Los primeros síntomas y la falta de cobertura médica

Durante la charla, Andrews detalló que el diagnóstico definitivo llegó a finales del año pasado, luego de un largo período de incertidumbre que coincidió con la crisis de la industria audiovisual. Debido al parate laboral por la pandemia y las posteriores huelgas de actores y guionistas que paralizaron Hollywood en 2023, el actor perdió su seguro médico, lo que retrasó su atención.

“Pensé que había sufrido un derrame cerebral durante la pandemia. Fue una época muy estresante”, confesó el actor. “Tenía espasmos. Pensé que eran nervios pinzados en el cuello… No podía hacer las cosas que normalmente hacía. Se me caían las tazas y los vasos, y por la noche sentía como si algo me recorriera los brazos”, relató sobre los primeros indicios de la enfermedad. Una vez que pudo retomar la actividad y recuperar su cobertura, asistió al Hospital Cedars Sinai, donde un neurólogo confirmó el cuadro.

Una posible causa vinculada al deporte

El actor, quien jugó al fútbol americano durante su etapa universitaria, deslizó una fuerte hipótesis sobre el origen de su padecimiento: “Parece que la encefalopatía traumática crónica (CTE) podría ser la causa… por supuesto, no lo sabremos hasta que todo esté dicho y hecho y puedan estudiar el cerebro”, explicó, vinculando los golpes deportivos con el desarrollo de la enfermedad neurodegenerativa.

A raíz de su situación, Andrews se unió a la Red ALS (organización que brinda recursos y atención médica gratuita a pacientes) y viajó a Washington D.C. para reunirse con referentes políticos, con el objetivo de visibilizar la problemática y reclamar mayores fondos para la investigación de una cura.

El fantasma de una pérdida reciente

El anuncio de Andrews toca una fibra muy sensible en el ambiente artístico de Hollywood. En febrero de este mismo año, el actor Eric Dane —recordado mundialmente por sus papeles en Euphoria y por compartir elenco en Grey’s Anatomy— falleció justamente a causa de complicaciones derivadas de la ELA, una enfermedad que ataca progresivamente a las neuronas motoras que controlan los músculos voluntarios (como caminar, hablar, tragar y respirar) y que hasta el momento no tiene cura.