Conmoción en Gran Hermano: Gladys “La Bomba Tucumana” abandonó la casa por la puerta giratoria

Tras manifestar reiteradas quejas en el confesionario, la producción le ofreció a la cantante la oportunidad de dejar el reality en vivo. La artista aceptó la propuesta sin dudarlo, despidió a sus compañeros y provocó un fuerte cimbronazo en el juego de El 9 Televida.
Una gala de eliminación completamente atípica e impactante sacudió la pantalla de El 9 Televida este domingo por la noche. La convivencia de Gran Hermano Generación Dorada sufrió una baja inesperada cuando la producción decidió intervenir ante las constantes quejas de una de sus figuras más importantes. Para sorpresa de los televidentes que seguían la transmisión en Mendoza por El 9 Televida, la voz del “Big” le ofreció a Gladys “La Bomba Tucumana” la posibilidad de abandonar la competencia de manera inmediata.
La propuesta llegó directamente al aire luego de varias charlas previas que la cantante tropical había mantenido en la privacidad del confesionario. El dueño de la casa más famosa del país le comunicó que no la veía contenta y que, atendiendo a sus reiterados pedidos, ponía a su disposición la puerta giratoria. “Sí, quiero irme, te agradezco la oportunidad, pero sinceramente no la estoy pasando bien, no puedo”, respondió la participante de manera tajante y sin titubear.
Antes de cruzar el umbral, la artista se emocionó al repasar su estadía y aseguró que la experiencia le enseñó a conocer mejor a las personas. Con total honestidad, Gladys “La Bomba Tucumana” confesó que ya no tenía las fortalezas necesarias para continuar en el encierro diario. Acto seguido, la jugadora saludó a cada uno de sus compañeros y abandonó el estudio cantando, cerrando definitivamente su ciclo en el exitoso reality show.
La noche sumó aún más dramatismo debido a que, en el mismo instante de su salida, se produjo el sorpresivo reingreso de Solange Abraham. Esta jugada estratégica revolucionó por completo a los participantes, dividiendo aguas entre la alegría de algunos y el absoluto estado de shock de otros. Para saber más de todo este ingreso, mirá las próximas notas de elnueve.com que te contamos todos los detalles.
Los fanáticos del programa continúan debatiendo el destino de la nueva placa de nominados, mientras todas las repercusiones de esta drástica renuncia se viven minuto a minuto por El 9 Televida.