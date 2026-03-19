Conmoción en Gran Hermano: Andrea del Boca salió de la casa en ambulancia

Este jueves, justo cuando estaba por cumplirse un mes de encierro, la gran estrella del reality, Andrea del Boca, debió abandonar la casa en una ambulancia. La noticia, que se conoció pasado el mediodía, mantiene en vilo a los seguidores de El 9 Televida, mientras se espera un parte médico oficial que determine si la actriz podrá regresar a la competencia.

La “Edición Dorada” de Gran Hermano vive su momento más dramático. Este jueves, justo cuando estaba por cumplirse un mes de encierro, la gran estrella del reality, Andrea del Boca, debió abandonar la casa en una ambulancia. La noticia, que se conoció pasado el mediodía, mantiene en vilo a los seguidores de El 9 Televida, mientras se espera un parte médico oficial que determine si la actriz podrá regresar a la competencia.

Según trascendió desde el entorno de la producción, la “reina de las telenovelas” venía manifestando malestares en los últimos días. La panelista Laura Ubfal confirmó la situación a través de sus redes sociales: “Es verdad que Andrea del Boca salió en ambulancia. La vieron tres médicos en estos días y estaba con temas intestinales y alta presión”, detalló, intentando acallar los rumores de una salida pactada por contrato.

El momento de la despedida fue tenso y cargado de misterio. Alrededor del mediodía, Andrea reunió a su grupo de confianza —integrado por Mavinga, Yipio y Daniela— para darles la noticia. “No me dieron bien ciertos parámetros”, les susurró en el cuarto. Sin embargo, los televidentes de Mendoza que seguían la transmisión en vivo no pudieron escuchar más, ya que la producción cortó abruptamente la emisión por DirecTV Go apenas se mencionó el tema médico.

La salida de Del Boca encendió las alarmas y las especulaciones. Mientras algunos aseguran que se trata de un problema de salud real, otros recordaron las versiones que indicaban que la actriz solo se quedaría un mes dentro de la casa.

Desde el canal desmintieron sistemáticamente cualquier tipo de “acomodo” o preferencia, aunque la presencia de la actriz en el confesionario siempre generó sospechas entre sus compañeros.

Por estas horas, Andrea del Boca se encuentra en una clínica donde se le realizan estudios para estabilizar su presión y sus problemas digestivos. Su ausencia deja un vacío enorme en el liderazgo de su grupo y cambia por completo las estrategias de cara a la próxima gala. Esta noche, Santiago del Moro daría a conocer el parte médico oficial y anunciaría si la actriz tiene el alta para volver al aislamiento o si su paso por la casa más famosa llegó a su fin de manera definitiva.