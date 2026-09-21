Conmoción en el mundo de la moda: murió Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, a los 27 años

El mundo del espectáculo internacional y las pasarelas de la alta costura están de luto. Presley Gerber, modelo de 27 años e hijo de la legendaria supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, falleció este domingo en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

Una dolorosa e inesperada noticia sacude a la industria de la moda internacional. Este domingo 20 de septiembre, Presley Gerber, de 27 años, fue hallado sin vida en un centro de rehabilitación ubicado en Los Ángeles, California. La trágica novedad fue confirmada por el departamento del médico forense del condado y ratificada por los voceros de la familia.

El joven, fruto del matrimonio entre la icónica supermodelo Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber, había seguido los pasos de su madre y de su hermana menor, Kaia Gerber, consolidándose como una de las figuras masculinas más cotizadas de la alta costura.

Investigación abierta y el pedido de la familia

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las causas oficiales del deceso y se aguardan los peritajes de la autopsia. Frente a este devastador panorama, la representante de la familia Gerber-Crawford emitió un breve y contundente comunicado en nombre de sus allegados: “La familia pide que se respete su intimidad y privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, expresó a través de los medios estadounidenses.

Una brillante carrera en las pasarelas y una abierta batalla personal

Nacido en California en 1999, Presley irrumpió con fuerza en el modelaje a los 16 años de la mano de Moschino. A partir de allí, protagonizó importantes campañas internacionales para casas de lujo como Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta y Calvin Klein, esta última en compañía de su hermana Kaia, con quien mantenía un vínculo sumamente estrecho. Incluso, en 2018 protagonizó junto a su madre el histórico comercial de Pepsi para el Super Bowl.

Sin embargo, detrás del brillo de las pasarelas, el joven atravesaba momentos sumamente complejos. En los últimos años, Presley había decidido hablar de forma abierta sobre sus dificultades de salud mental, depresión y sus batallas contra la adicción a las sustancias.

“Tras haber luchado contra problemas de salud mental, creo que si ayudo a una persona a salir de la situación en la que yo estuve, eso es todo lo que necesito hacer”, había reflexionado en una de sus últimas entrevistas. En la reciente edición de la revista Vogue, su hermana Kaia también se había sincerado sobre cómo las adicciones de Presley habían impactado en la dinámica familiar.

Apenas dos meses atrás, en julio, Cindy Crawford le había dedicado unas sentidas palabras en sus redes por su cumpleaños número 27: “Estoy muy orgullosa del hombre en que te has convertido, pero siempre te veré como mi niño pequeño”.