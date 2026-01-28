Conjuntivitis de verano: ¿Cómo proteger nuestros ojos?

Con el aumento de las temperaturas y el uso intensivo de piscinas y playas, la conjuntivitis se convierte en uno de los motivos de consulta más frecuentes en las guardias oftalmológicas. La prevención como clave para evitar el contagio.

La conjuntivitis, inflamación de la membrana que recubre el ojo puede ser causada por virus, bacterias o agentes químicos como el cloro. Detectar sus síntomas a tiempo y conocer las medidas de prevención es fundamental para disfrutar del verano sin riesgos para la visión, especialmente en niños y usuarios de lentes de contacto.

“El verano invita a pasar más tiempo en el agua y al aire libre, pero estas actividades también nos exponen a factores que pueden irritar o infectar nuestros ojos. La conjuntivitis es, esencialmente, la inflamación de la conjuntiva, esa capa transparente que recubre la parte blanca del ojo y el interior de los párpados. Durante la temporada estival, los brotes suelen multiplicarse debido a la mayor interacción social y el contacto con aguas compartidas”, detalló el médico oftalmólogo Carlos Gordillo.

-¿Por qué ocurre más en verano?

“No todas las conjuntivitis son iguales. En verano, predominan tres tipos:

Infecciosas (Virales y Bacterianas): Son las más comunes en piscinas y colonias de vacaciones. El contagio es directo, a través de manos sucias o por compartir toallas y objetos personales. Químicas: El exceso de cloro y otros químicos en las piletas irrita el tejido ocular, dejando el ojo “en carne viva” y facilitando que otros patógenos ingresen. Alérgicas: El polen, el polvo y el mismo sol pueden desencadenar reacciones inflamatorias en personas predispuestas”.

¿Qué síntomas no deben ignorarse?

Identificar la conjuntivitis a tiempo ayuda a frenar el contagio. Los síntomas típicos incluyen:

Enrojecimiento ocular marcado (el clásico “ojo rojo”).

Lagrimeo constante o secreción (que puede ser transparente o amarillenta/verdosa).

Sensación de tener “arena” o un cuerpo extraño dentro del ojo.

Picazón, ardor y fotofobia (molestia ante la luz solar).

Párpados hinchados o pegados al despertar por la mañana.

El factor contagio: un riesgo silencioso

“La conjuntivitis infecciosa es altamente contagiosa. El virus o la bacteria puede sobrevivir en superficies, picaportes y, por supuesto, en el agua de las piscinas si el mantenimiento no es óptimo. El simple gesto de frotarse un ojo y luego tocar un objeto compartido es suficiente para iniciar una cadena de contagios en el grupo familiar o en un club”, explicó el oftalmólogo.

-¿Cómo tratarla?

Ante la sospecha, lo primero es no automedicarse. El uso de colirios con corticoides sin supervisión médica puede agravar ciertos cuadros virales.

Consulta médica: Un oftalmólogo debe determinar si la causa es viral o bacteriana para recetar el antibiótico o antiinflamatorio correspondiente.

Limpieza: Se recomienda limpiar el ojo con gasas estériles y solución fisiológica fría para aliviar la molestia y retirar las secreciones.

Se recomienda limpiar el ojo con gasas estériles y solución fisiológica fría para aliviar la molestia y retirar las secreciones. Reposo ocular: Evitar el uso de lentes de contacto y maquillaje hasta que el cuadro haya cedido por completo.

Tips preventivos para un verano seguro

Prevenir la conjuntivitis es más sencillo de lo que parece si se adoptan hábitos de higiene estrictos:

-Uso de antiparras: Es la medida número uno para proteger los ojos del cloro y las bacterias presentes en el agua.

-Lavado de manos: Frecuente y minucioso, especialmente después de estar en lugares públicos.

-No compartir: Toallas, anteojos de sol, almohadas o cosméticos deben ser de uso estrictamente personal.

-Ducha post-piscina: Enjuagar la cara con agua dulce al salir de la pileta ayuda a barrer los químicos y residuos.

-Cuidado con las lentes de contacto: Nunca bañarse en el mar o piscina con lentes de contacto, ya que actúan como una esponja para los microorganismos.

Disfrutar del sol y el agua es posible si mantenemos la guardia alta. Si tus ojos comienzan a picar o a ponerse rojos, retirate del sol, lavalos con agua fresca y consulta a un profesional. La salud visual también es parte esencial de unas buenas vacaciones.

