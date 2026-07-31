Confirmado: Tato Algorta y Luz Tito de Gran Hermano están en pareja

Un año después de haber compartido la final del reality más famoso del país, la jujeña y el uruguayo anunciaron públicamente que están viviendo una apasionada historia de amor. Los detalles del romántico vínculo que celebra todo el público.

A un año de la gran final de Gran Hermano 2025, dos de sus figuras más queridas confirmaron en las últimas horas que están oficialmente en una relación amorosa. Los exparticipantes Agustín “Tato” Algorta y Luz Tito, quienes conquistaron a los mendocinos por la pantalla de El 9 Televida, estuvieron como invitados en el programa de streaming La Cumbre y contaron abiertamente cómo evolucionó su vínculo tras la reciente separación de la joven jujeña. Durante la emisión, el propio conductor Santiago del Moro celebró la noticia y reveló el sincero consejo que le había dado al uruguayo cuando comenzó la historia.

Dentro de la casa más famosa de la televisión, Tato Algorta y Luz Tito entablaron una amistad entrañable e inseparable que los llevó juntos hasta la gran instancia final. En aquella edición de Gran Hermano, el joven uruguayo se consagró como el gran ganador del reality, mientras que Luz Tito obtuvo el tercer puesto. Pese a los intensos rumores y a los constantes deseos de sus seguidores para que se formara una pareja, durante la convivencia el juego nunca traspasó la amistad debido a que la concursante se encontraba en pareja con un joven español llamado Alberto.

Sin embargo, tras la confirmación de la separación de la jugadora hace un par de semanas, el panorama cambió por completo para ambos. En su paso por los programas de streaming El Ejército de LAM y La Cumbre, los jóvenes blanquearon que están compartiendo mucho tiempo juntos y dejando fluir el sentimiento. “Nos estamos disfrutando un montón, es un vínculo que nació dentro de la casa”, confesó Luz Tito, al tiempo que el campeón del certamen admitió entre sonrisas que está profundamente enamorado.

El anuncio provocó la alegre reacción de Santiago del Moro, quien transmitió sus felicitaciones a la pareja por la pantalla de Telefe y El 9 Televida. El conductor confesó que desde el exterior todos percibían la atracción entre ambos y recordó la recomendación que le dio en privado al uruguayo: “Le dije ‘andá por todo, pero no sufras’, porque él estaba con el corazón en la mano y Luz Tito tenía cosas que resolver”. Finalmente, Tato Algorta concluyó emocionado: “Desde el día uno estuvimos juntos sin traicionarnos; ese amor sigue existiendo hasta hoy y cada vez más”.