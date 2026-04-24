Confirmado: Nico Vázquez será el conductor de “Popstars” por la pantalla de El 9 Televida

“Popstars”, el reality que marcó a toda una generación y dio vida a fenómenos como Bandana y Mambrú, volverá totalmente renovado y se podrá disfrutar en Mendoza a través de El 9 Televida.

El misterio terminó y la noticia ya sacude el mundo del espectáculo: Nico Vázquez ha sido el elegido para ponerse al frente del regreso más esperado de la televisión argentina. “Popstars”, el reality que marcó a toda una generación y dio vida a fenómenos como Bandana y Mambrú, volverá totalmente renovado y se podrá disfrutar en Mendoza a través de El 9 Televida.

Un regreso con el sello de Gustavo Yankelevich

La propuesta llegó de la mano de su socio y amigo, Gustavo Yankelevich, quien convenció al actor de Rocky para asumir este rol de “guía y host” del programa. En diálogo con Intrusos, Nico se mostró entusiasmado pero también consciente del reto: “Es un desafío inmenso, pero también una felicidad espectacular”, confesó.

El actor, que atraviesa un año de muchísima exposición y éxito teatral, reveló que para aceptar este compromiso tuvo que organizar su agenda y priorizar su equilibrio emocional. “No me quiero desequilibrar. Estoy en eje, pero con muchos compromisos, así que fue un arreglo que tuve con el canal para poder hacerlo”, explicó sobre cómo combinará las grabaciones con su presente laboral.

¿Cuándo empieza Popstars?

La producción ya está en marcha y el equipo técnico ha sido citado para comenzar con las promociones durante el mes de mayo. Si bien el proceso de casting sigue adelante —buscando jóvenes talentos de entre 18 y 25 años—, el estreno oficial está previsto para la ventana de junio o julio de 2026.

La elección de Nico Vázquez no es azarosa: su carisma y llegada al público joven son la apuesta fuerte para revitalizar un formato icónico y adaptarlo a la era digital y de redes sociales.

Un presente personal resguardado

En medio de este gran anuncio profesional, Nico también se dio un espacio para hablar de su presente sentimental con Dai Fernández. El conductor aseguró que, aunque está muy feliz, elige vivir su relación “paso a paso” y lejos del ruido mediático: “Elijo mostrar lo que tengo ganas. No tengo ganas de exponerme mucho”, sentenció, dejando en claro que su foco hoy está en celebrar sus éxitos con los suyos.

Preparate para vivir el regreso del pop a la televisión: Popstars, muy pronto por El 9 Televida.