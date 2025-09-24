Confirmado: BELÉN, de Dolores Fonzi, es la seleccionada para representar a la Argentina

Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas eligió el largometraje BELÉN. De boca de la misma Graciela Borges, este jueves a la tarde la noticia impactó en todos los portales nacionales.

El cine argentino ya tiene su película representante con la que buscará llegar a los premios Oscar 2026, la máxima fiesta de la industria cinematográfica que se celebrará el próximo 15 de marzo de 2026. Se trata de Belén, dirigida y protagonizada por Dolores Fonzi.

La Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas anunció que para competir en los Premios Oscar de 2026 y en los Premios Goya: el filme elegido para buscar la preciada nominación como Mejor película internacional o de habla no inglesa fue: Belén. La película está protagonizada y dirigida por Dolores Fonzi.

La cinta dejó fuera de la carrera a: Homo Argentum (de Mariano Cohn y Gastón Duprat); Algo nuevo, algo viejo, algo prestado (de Hernán Rosselli) y La mujer de la fila (de Benjamín Ávila).

Ambientada en la provincia de Tucumán, Argentina, Belén sigue a Julieta, una joven acusada de infanticidio, y a Soledad Deza, la audaz abogada que lo arriesga todo para llevar su controvertido caso, que sentará precedentes. A medida que se desarrolla el juicio, la difícil situación de Julieta se convierte en un punto crítico en la batalla contra un sistema legal conservador, lo que genera una oleada de indignación y una creciente ola de solidaridad que trasciende fronteras.

Tras la noticia, la película de Dolores Fonzi empieza su recorrido entre los 15 filmes internacionales que buscan integrar la lista de precandidatas en la categoría de Mejor Película Internacional. La fecha límite para la presentación es el 1 de octubre. El próximo 16 de diciembre se conocerán las 15 películas finalistas y si Belén pasa esta instancia, el 22 de enero de 2026 será cuando se anuncien las cinco películas nominadas en la terna.