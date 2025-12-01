Confesión romántica mediante, la preparación de Susana Roccasalvo pasó a segundo plano en MasterChef Celebrity

La periodista confesó que tiene un “touch and go” y más allá de que su plato fue uno de los que se le valió subir al balcón, la anécdota del chongo se llevó toda la atención del equipo de MasterChef Celebrity y la repercusión en las redes.

En la gala de este domingo que se emitió en El 9 Televida hubo roles invertidos. Es que esta vez la que sacó información fue Wanda Nara y lo que Susana Roccasalvo confesó fue una romántica sorpresa que no se esperaba, ya que viene del ámbito íntimo y personal de la periodista. Mirá lo que contó en MasterChef Celebrity.

Todo surgió cuando fue el turno de Susana Roccasalvo de presentar su plato. Fue allí que la periodista indicó que suele ir a cenar y pide platos de ese estilo, por lo que la repregunta obvia fue con quién sale a comer de parte de Wanda Nara y allí no le quedó otra alternativa que responder.

“Hoy te diría que un amorío no tengo”, expresó Susana, para luego revelarle a Wanda que le encantaría salir a bailar con Maxi López. “No necesito que me pague él, pero me encantaría que pague Maxi”, dijo la participante de la competencia de cocina.

Todo fue más lejos cuando Roccasalvo se relajó y le brindó detalles de su chongo a Wanda. “No estoy en pareja pero salgo con un cincuentón. Es una linda alegría últimamente, un touch and go como dice Moria. Nos vemos los fines de semana después de mi programa”, reveló.

Igualmente Roccasalvo aclaró que no le va a cocinar porque con su último marido comía afuera todas las noches, por lo que quiere “seguir en esa línea” por más que siga adelante con sus platos en Masterchef Celebrity.

Sin revelar más detalles de su “chongo cincuentón”, como ella misma lo nombró, la preparación le valió subir al balcón a Susana Roccasalvo y así se aseguró la permanencia en el reality de cocina por una semana más.

Para saber cómo avanza la cocina el resto de la semana, no te pierdas el programa de este lunes al término de Amor a Cualquier Precio.