Con una sólida y original performance devoró en La Voz Argentina

Iara Lombardi la rompió en su audición a ciegas de La Voz Argentina de este miércoles que se vio en El 9 Televida.

Iara Lombardi devoró en el escenario de La Voz Argentina este miércoles. Con una sólida y original elección de un tema en italiano, la joven de 25 años hizo que las cuatro sillas del jurado se tiñeran de blanco y giraran por ella en la audición a ciegas que se vio por El 9 Televida.

Iara es oriunda de Campana, Buenos Aires, e interpretó “Che vuole questa música stasera”, canción de Peppino Gagliardi que escribieron Roberto Murolo y Gaetano Amendola.

Los 4 equipos estuvieron a disposición de Iara y Luck Ra reparó en lo conmovido que estaba haciendo referencia a que se dio vuelta rápido y no sobre el final, tal como suele hacerlo. “Nunca me di vuelta tan rápido como apenas te escuché. Tiraste la primera nota y hubo algo en mi corazón, una fibra que me destruyó”, le aseguró el cordobés a la participante.

Por la elección llamativa que hizo para su audición a ciegas, Iara se encargó de aclarar que “está abierta a todos los géneros”. Fue así que los coaches le pidieron que cantara “lo más opuesto” a lo que hizo para averiguar así qué tan amplio es su espectro musical.

Iara entonces interpretó “Garúa”, tango de Enrique Cadícamo y Aníbal Troilo, y volvió a recibir una lluvia de aplausos.

“Tenes la voz de alguien maduro, pero no de edad, de vida. Siento que detrás de ese talento, hay una vida. Sos un diamante para un equipo de este programa, tenés todo para seguir explorando”, le dijo Lali Espósito a Iara antes de sumarla a su team, ya que ella luego comunicó su decisión de “irse con la reina del pop”.

