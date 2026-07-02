Con un video la China Suárez desmintió a Yanina Latorre y mostró a Mauro Icardi en su casa

Horas después de que estallara el rumor de una ruptura definitiva, la actriz rompió el silencio en sus redes sociales. Con un divertido guiño a un comercial que filmó en su infancia, se mostró súper cómplice con el futbolista en el country San Jorge.

Cuando todo el mundo del espectáculo daba por hecho la separación tras el contraataque mediático de Ekaterina Ojeda, Eugenia “China” Suárez pateó el tablero. Este jueves por la tarde, la actriz utilizó sus historias de Instagram para enterrar de manera categórica las versiones de crisis con Mauro Icardi, respondiéndole directamente a Yanina Latorre con humor, complicidad y una dosis de nostalgia noventosa.

La panelista de Sálvese quien Pueda había redoblado la apuesta al mediodía publicando una foto de la camioneta negra del delantero estacionada en la casa que la actriz tiene en el exclusivo barrio privado de San Jorge. Lejos de esconderse, la China recogió el guante y transformó esa “guardia periodística” en el escenario de un desopilante paso de comedia para sus millones de seguidores, confirmando que la reunión cumbre terminó en reconciliación.

El león, el corazón y el bizarro comercial de chicles

Para desmentir el distanciamiento de cuatro días que se le atribuía, la ex Casi Ángeles apeló a un recuerdo de sus inicios en el medio: un antiguo comercial de chicles que protagonizó de niña para el mercado de Estados Unidos, ambientado en un safari africano donde ella debía “enfrentar a un león”. Horas después de revivir ese tierno archivo que circulaba en cuentas de nostalgia, subió la versión real y actualizada de su presente.

En el nuevo video, se lo puede ver al exjugador del Galatasaray posando de forma cómplice frente al capó de la camioneta de la actriz, luciendo una campera bicolor, gorra y una enorme sonrisa que echa por tierra cualquier teoría de “depresión profunda”. La China arrobó al futbolista y coronó la publicación con los emojis de un león y un corazón rojo, una clara señal pública de que el amor sigue intacto y que el delantero sigue siendo “el rey de su selva”.

Un respiro en medio de la tormenta mediática y profesional

Este posteo llega como un verdadero bálsamo para Icardi, quien viene atravesando semanas sumamente complejas. Al escándalo por las declaraciones de Ekaterina Ojeda y su flamante contrato con la agencia de Wanda Nara, se le suma la total incertidumbre sobre su futuro profesional: actualmente se encuentra sin club y con ofertas de México y Estados Unidos sobre la mesa que no terminan de convencerlo, ya que su prioridad es mantenerse en las ligas europeas.

A pesar de la presión mediática y los cañones apuntando a la pareja, la actriz —fiel a su estilo y al cuero duro que curtió desde la época de la Polaca en Argentina, tierra de amor y venganza— eligió desactivar el conflicto sin dar notas ni confrontar, sino mostrando que puertas adentro las cosas están más firmes que nunca.