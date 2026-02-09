Con un veredicto lapidario, “más salado que fin de semana en las Bahamas”, el Chino Leunis pende de un hilo en MasterChef Celebrity

En una gala marcada por el “robo” de ingredientes y la presión extrema, el conductor presentó una milanesa que casi termina en desastre. Germán Martitegui no tuvo piedad con su premonición. ¿Será el anticipo de una gala de eliminación para el infarto que se viene en El 9 Televida?

La gala de este domingo que se emitió por El 9 Televida de MasterChef Celebrity comenzó con el pie izquierdo para uno de los participantes más queridos. En la “noche de última chance”, el Chino Leunis vivió una jornada para el olvido que confirmó los peores miedos de Germán Martitegui. El reconocido chef había anticipado que el participante fallaría en su intento de salvarse con un plato clásico, y los hechos le dieron la razón.

La noche arrancó con un desafío de “tragos tiki” en el que La Joaqui se alzó con la victoria. Sin embargo, la verdadera guerra empezó con las cajas misteriosas: los participantes debían robarle seis ingredientes a sus compañeros. Aunque el Chino Leunis logró conservar la proteína, su ejecución resultó caótica. Los nervios le jugaron una mala pasada y su puré de cabutia quedó “más salado que fin de semana en las Bahamas”, según las bromas que circularon tras el error.

Fue Donato de Santis quien, en un acto de salvataje de último minuto, le sugirió cambiar el emplatado de su milanesa de bife de chorizo para intentar camuflar el exceso de sal. Pese al esfuerzo y la guía del jurado, el Chino se mostró visiblemente frustrado: “No estoy honrando a mis maestros. Este plato no me deja contento”, confesó ante la mirada atenta de Damián Betular.

Finalmente, el veredicto fue lapidario. Mientras el Turco Hunsaín logró subir al balcón junto a Maxi López, Evangelina Anderson y Cachete Sierra, el conductor no pudo evitar el delantal negro. La próxima gala de eliminación será una verdadera batalla de estrellas: el Chino Leunis deberá pelear su permanencia frente a figuras como Marixa Balli, Susana Roccasalvo, La Joaqui, Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez.

¡Las hornallas de El 9 Televida van a sacar chispas! ¿Te lo vas a perder? Quedate atenta a MasterChef Celebrity en sus últimas emisiones.