Con razón aceptó volver: revelaron el millonario sueldo de Tamara Paganini y la diferencia con los otros jugadores

En las últimas horas, se filtró el millonario cachet que percibe Tamara Paganini, consolidándola como la gran apuesta económica del canal para esta edición.

El regreso de las figuras consagradas a Gran Hermano: Generación Dorada no solo trajo conflictos de convivencia, sino también una fuerte polémica por las cifras que maneja la producción de Telefe. En las últimas horas, se filtró el millonario cachet que percibe Tamara Paganini, consolidándola como la gran apuesta económica del canal para esta edición.

La “niña mimada” de la producción

Según reveló el periodista Fede Flowers, la subcampeona de la edición 2001 cerró un acuerdo que la posiciona muy por encima de la media. Tamara Paganini estaría cobrando 5 millones de pesos por semana, lo que se traduce en más de 21 millones de pesos al mes.

Esta cifra la ubica apenas un escalón por debajo de lo que percibía Andrea del Boca antes de su accidente (quien cobraba 6 millones semanales), marcando una clara distinción entre las “celebridades” y los participantes menos conocidos del reality.

Una brecha salarial abismal

La polémica estalló al comparar estos números con los sueldos de los jugadores que no cuentan con una trayectoria previa en los medios. Trascendió que los participantes con los contratos más bajos perciben apenas 137 mil pesos por semana.

Esta diferencia abismal generó revuelo en las redes sociales, donde los seguidores del programa cuestionan si este trato preferencial influye en la “impunidad” que muchos le adjudican a Tamara Paganini tras sus recientes cruces con Pincoya.

El duro pasado de “La India”

Cabe recordar que para Tamara Paganini, este contrato millonario representa una revancha personal. Tras su paso por el primer Gran Hermano, la participante sufrió graves problemas económicos debido al corralito de 2001, donde perdió los 39 mil dólares que había ganado por su segundo puesto.

Tras años de juicios contra la productora y batallas por su salud mental, Tamara regresó al formato que la hizo famosa, pero esta vez con exigencias mucho más altas y un rol protagónico que la mantiene en el ojo de la tormenta.