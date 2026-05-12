Con la última eliminada de Gran Hermano se cayeron todas las estrategias, ¿y ahora?

En una de las galas más reñidas y sorpresivas de Gran Hermano Generación Dorada, la audiencia de El 9 Televida fue testigo de un desenlace que dejó a la casa en estado de shock.

En una de las galas más reñidas y sorpresivas de Gran Hermano Generación Dorada, la audiencia de El 9 Televida fue testigo de un desenlace que dejó a la casa en estado de shock. En un mano a mano final cargado de nerviosismo, Daniela De Lucía se convirtió en la última expulsada tras enfrentarse a Danelik Galazán. El público decidió la salida de la coach motivacional y expanelista con el 52,9% de los votos negativos, frente al 47,1% que obtuvo su rival.

El recorrido de Daniela De Lucía estuvo marcado por la resiliencia y la madurez. Tras haber abandonado la casa temporalmente debido al fallecimiento de su padre, la participante regresó con la intención de completar su experiencia. Sin embargo, su salida reconfigura por completo el mapa de alianzas en un momento donde el programa busca repuntar en las mediciones de rating tras varios cambios en la dinámica impuestos por la producción.

Una despedida con hidalguía y música

Fiel a su estilo respetuoso, la ahora ex participante aceptó la determinación de los sufragios con mucha calma. Antes de cruzar la puerta hacia el exterior para reencontrarse con Santiago del Moro, Daniela se despidió de sus compañeros entre abrazos. “Cómo los voy a extrañar. Los quiero a todos. Voy a ver si cumplo el sueño de ser la analista de Gran Hermano”, expresó conmovida.

Como broche final, y a pedido de la propia Daniela De Lucía, los jugadores le regalaron una versión de “Un velero llamado libertad”, el clásico de José Luis Perales, mientras ella le dedicaba sus últimas palabras al “Big”. Su partida deja al grupo que integraba junto a Andrea del Boca y La Maciel totalmente desarticulado frente al avance de sus competidores directos.

Lo que se viene: Prueba del auto y repechaje

La eliminación de Daniela marca el inicio de una fase crítica en el certamen que se emite por El 9 Televida. Con la salida de una de las referentes más equilibradas de la convivencia, los jugadores ahora deberán enfrentarse a la famosa “placa planta”. Además, la producción anunció la llegada de la esperada prueba del auto 0 km, un desafío de resistencia física y mental, sumado a un inminente repechaje que promete revolucionar la casa con nuevos ingresos.