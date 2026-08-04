Con estrellas confirmadas, PH, Podemos Hablar desembarca este sábado a las 22 en El 9 Televida

El reconocido conductor estará al frente de una noche cargada de debates, confesiones e historias cruzadas con cinco personalidades del espectáculo, la música y el periodismo.

La pantalla de El 9 Televida se renueva con una de las propuestas más esperadas. Este sábado 8 de agosto a las 22:00 horas, Andy Kusnetzoff estará al frente de PH, Podemos Hablar, el clásico formato de entrevistas donde distintas figuras del ambiente artístico e informativo se encuentran para compartir momentos inolvidables de sus vidas.

Para este primer encuentro, el ciclo reunirá a un grupo heterogéneo de personalidades dispuestas a cruzarse en el famoso “punto de encuentro” y responder a las consignas más profundas y picantes de la televisión.

Los cinco invitados confirmados para la emisión de este sábado son:

Carolina “Pampita” Ardohain (modelo y conductora)

La Joaqui (cantante y referente de la música urbana)

Yanina Latorre (periodista y panelista)

Diego Leuco (conductor y periodista)

Martín Cirio (creador de contenido y youtuber)

Fiel a su estilo, el programa propondrá un recorrido por vivencias del pasado, la actualidad y las visiones personales de cada participante, prometiendo debates intensos y emociones a flor de piel.

La cita será este sábado a las 22:00 horas para disfrutar de una noche única por la pantalla de El 9 Televida.