Con el sello inequívoco de Marley: El conductor mostró un video inédito en Por el Mundo de una caída que protagonizó

Este domingo en la emisión de Por el Mundo que El 9 Televida estuvo centrada, además de en mostrar lo mejor de Japón, en dar a conocer cómo Marley y Catherine Fulop habían sobrevivido a caídas insólitas. El conductor mostró un video inédito de cómo cayó en el jardín de su casa.

La edición de Por el Mundo de este domingo que El 9 Televida emitió con contenido de Japón, se caracterizó, además, por contener material inédito de una caída de Marley que sacó más de una carcajada a la invitada de esta ocasión, Catherine Fulop, al equipo de producción y al público en general. Mirá.

Mientras recorrían Japón, Marley y Cathy Fulop mantuvieron varias charlas entretenidas donde recordaron algunas situaciones y anécdotas personales divertidas. Y por supuesto, no podía faltar, como era de esperarse, la anécdota de la tremenda caída que sufrió la actriz venezolana desde el escenario donde se presentaba Erreway.

Los videos del accidente “con suerte” que tuvo la conductora, y que fueron captados por los mismos espectadores presentes, se viralizaron y fueron tema de debate.

Tras la anécdota de Fulop, Marley se animó a mostrar también un accidente que sufrió en su casa, pero que recién lo expone ahora. La caída no fue desde un escenario ni ante miles de personas como en el caso de Catherine, sino en la privacidad de su hogar y solo con el registro de la cámara de seguridad.

“En un rato te voy a mostrar, en estreno, una que me pasó a mí, pero quiero que la veamos juntos”, anticipó Marley. Y agregó: “Me pasó hace poco, no se la mostré a nadie porque me dio vergüenza, cada vez que se la paso a amigos se descostillan”.

Una vez en el hotel y antes de subir al ascensor, Marley miró la cámara y dijo sonriente: “Ella piensa que su caída es la única caída, pero yo tengo un papelón que no me anima a mostrar y lo voy a mostrar en exclusiva”.

Una vez acomodados, el conductor del programa tomó una notebook con el video, pero antes contó un poco el contexto de la situación.

“Yo estaba en casa con (Humberto) Tortonese, (Elizabeth) Vernaci, vos no viniste, pero te había invitado. Tomamos un poquito de vinito, como siempre. ¿Y qué pasó? El pasto en mi casa tiene desniveles. Yo intento subir y van a ver lo que pasa”, relató.

Enseguida muestra el video captado por la cámara de seguridad donde se lo ve arreglando unas plantas de su jardín, en traje de baño y con el torso descubierto. Era casi de noche, por lo que Marley se iluminó con una lámpara. A los pocos segundos, se ve al conductor perdiendo el equilibrio, cayendo hacia una fosa y desapareciendo de cuadro.

En ese momento, Marley se encontraba acompañado por uno de sus perros que, al advertir la situación, simplemente se quedó mirando un poco desorientado por la situación, lo que hizo más cómica la situación.

Entre carcajadas, contó: “Me di la cara contra el piso, no sabés lo que me dolió. Al rato me recuperé y vuelvo a aparecer, humillado y con la malla rota, había un poquito de sangre y todo, un desastre”.