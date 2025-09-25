Con el agua al cuello, o un poco más arriba también… así queda la madre de Yildiz en Pasión Prohibida

Asuman ya venía con un tema de deudas por una estafa piramidal combinada con apuestas, pero ahora la cosa se complica y termina en una situación entre bizarra e insólita. Mirá lo que se viene en Pasión Prohibida.

Si algo le faltaba a Pasión Prohibida era el toque cómico que caracteriza a esta serie turca que se adueñó del rating de El 9 Televida desde el primer instante. Y ahora una bizarra e insólita, pero bastante cotidiana situación, traerá de vuelta el humor. La madre de Yildiz sigue sin poder pagar su deuda y esta aumenta por momentos. El prestamista se presenta en casa de Doğan para exigir su dinero y allí puede pasar de todo.

Asuman no era consciente del problema en el que se había metido y ahora no sabe cómo solucionarlo. Su supuesta amiga llamó al prestamista para alargar el plazo del pago y este dijo que sí, pero con una condición: 50.000 dólares más.

Emel, sin preguntarle a Asuman, acepta. La madre de Yildiz ya no sabe cómo pagar la deuda y decide pedirle ayuda a Emir. El plan que idean es vender alguno de los bolsos de Kumru sin su permiso, con tan mala suerte que el día que consiguen venderlo, la hija de Doğan lo necesita. Asuman no puede creerlo: tiene muchísimos bolsos y justamente necesitaba ese para dejárselo prestado a una amiga.

La madre de Yildiz sigue intentando reunir dinero para pagarle al prestamista los 250.000 dólares que le debe, pero ya no sabe qué hacer.

Justamente cuando Doğan se encontraba en su mansión con Yildiz y su madre, llega el prestamista a cobrarle el dinero que le debe. Yildiz para salir del paso, miente diciendo que es el nuevo prometido de Aysel.

Cómo resolverán esta situación tan bizarra y peligrosa al mismo tiempo. Para averiguarlo, vas a tener que quedarte pendiente de todos los episodios que se vienen en Pasión Prohibida en la pantalla de El 9 Televida.