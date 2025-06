Con 6 años de delay: Çağatay recibe una noticia que le cambia la vida Pasión Prohibida

Çağatay recibe una visita inesperada y de su mano, o mejor dicho de su boca, recibirá una novedad que cambiará su vida para siempre. Mirá lo que va a pasar en Pasión Prohibida, la novela turca de las siesta de Canal 9 Televida.

Pasión Prohibida recibirá a un nuevo personaje, que si bien tiene una breve incursión en la historia de las siestas de Canal 9 Televida, será decisiva para Çağatay. Para saber de quién se trata y qué le dirá que cambiará radicalmente la vida del esposo de Yildiz, vas a tener que seguir leyendo y mirando los próximos capítulos de la novela que salió de Turquía con el nombre de Yasak Elma en 2018 y que no para de conquistar territorios y pantallas en el mundo entero.

Todo se desencadena cuando Feyza, la exnovia de hace seis años de Çağatay llega de repente a la empresa a pedirle ayuda porque se ha quedado sin trabajo y necesita un empleo.

A pesar de expresar su preocupación por no querer que se sienta obligado a ayudarla, Feyza ha confesado que su vida ha dado un cambio radical: ahora es madre de un niño con síndrome de Asperger y requiere terapia y tratamientos muy caros.

Más allá de la sorpresa del reencuentro el empresario queda en shock a descubrir que la mujer busca trabajo para poder mantener a su hijo de 5 años. Allí Çağatay empieza a hacer cuentas y comienza a sospechar algo. Intentando no ser descortés, Çağatay no pregunta sobre el padre del niños. Sólo se limita a darle una mano a quien fue su ex novia hace 6 años.

En ese contexto, y ahora trabajando cerca, Feyza le habla de Atlas, así se llama el niño. Pero no menciona al padre y esto hace que el marido de Yildiz se haga más preguntas, aún.

Lo cierto es que la edad del niño coincide con el tiempo transcurrido desde su relación y Çağatay no puede evitar preguntarse si ella le ha estado ocultando durante todo este tiempo que tienen un hijo.

Al ver una foto del niño, el marido de Yildiz ha confesado que su cara le resulta similar, pero, de momento Feyza se niega a dar explicaciones. ¿Es posible que Çağatay sea el padre de ese niño?

Par saber más de lo que se viene en Pasión Prohibida, no te pierdas los próximos episodios en Canal 9 Televida.