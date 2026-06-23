¡Con 100 años y en la tribuna! “Gangster Granny”, la abuela influencer que enloqueció por Messi en Dallas

Pauline Kana, furor absoluto en las redes sociales junto a su nieto, se llevó todas las miradas en las pantallas del estadio durante el triunfo de la Selección Argentina ante Austria. La desopilante historia de la centenaria estadounidense que es la fan número uno del “10”.

El histórico triunfo de la Selección Argentina por 2 a 0 ante Austria en el Mundial 2026 no solo dejó el récord de Lionel Messi como máximo goleador de las Copas del Mundo, sino también la clasificación a los 16avos de final. En las tribunas del AT&T Stadium de Dallas, una abuela de 100 años se robó el corazón de la hinchada albiceleste y se volvió viral en todo el planeta tras ser enfocada por las pantallas gigantes del estadio celebrando el doblete del capitán.

Su nombre es Pauline Kana, pero en el universo digital es mundialmente conocida como “Gangster Granny” (La abuela gánster). Con un cartel dedicado exclusivamente a “La Pulga”, la simpática anciana demostró que la pasión por el fútbol y la admiración por el astro argentino no conocen de fronteras ni de edades.

Una declaración de amor que viene desde Miami

El idilio de Pauline con el crack rosarino no es nuevo. Hace dos años, la abuela influencer ya había acaparado los flashes de la prensa internacional durante un partido del Inter Miami en la MLS, ocasión en la que se presentó en la cancha con un cartel en el que le pedía matrimonio al futbolista argentino.

Este lunes, en Texas, “Granny” volvió a decir presente para alentar a su gran ídolo. A pesar del penal fallado por Messi en los primeros minutos del encuentro, la centenaria estadounidense no dejó de alentar y terminó vibrando de emoción con los dos golazos (a los 38′ y a los 90+5′) que sellaron la victoria de la Scaloneta y consagraron al “10” como el máximo anotador en la historia de los Mundiales con 18 tantos, superando la marca del alemán Miroslav Klose.

Furor en TikTok y un récord Guinness a los 99 años

Detrás del tierno y divertido personaje que causó furor en Dallas, hay una verdadera estrella de las plataformas digitales. Pauline Kana rompe todos los esquemas en internet gracias a la complicidad de su nieto, Ross Smith, con quien genera desopilantes contenidos de humor, desafíos y bromas pesadas que acumulan 4 millones de seguidores en Instagram y más de 25 millones en TikTok.

La vitalidad de “Gangster Granny” es tan asombrosa que el pasado 2 de mayo la mujer rompió un récord Guinness oficial. A sus 99 años, se convirtió en la persona de mayor edad en el mundo en hacer crowd surfing (surfear sobre los brazos de la multitud), una hazaña que concretó de manera exitosa durante un multitudinario concierto de música country en Texas.

Desde videos luciendo remeras con bikinis estampadas en partidos de béisbol hasta carteles pícaros e insinuantes para llamar la atención de figuras internacionales, Pauline demostró una vez más que el espíritu joven se lleva por dentro y que, en este Mundial 2026, la hinchada argentina sumó a una abuela de lujo en los Estados Unidos.