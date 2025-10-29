Cómo te explico Ferit que vas camino a perder la apuesta que hiciste con Seyran en Pasión Prohibida

Ferit no le quiere contar a Seyran que hipotecó la mansión, pero comete un error al hacer una apuesta que todos saben que no puede mantener. Mirá lo que se viene en la historia de amor más apasionante de las noches de El 9 Televida.

Ferit, una vez más, sucumbirá ante sus más bajos instintos y eso lo llevará a perder la apuesta que hizo con Seyran, y por ende, además de generar unas de las pocas escenas románticas de la pareja más famosa de Turquía, a tener que decirle la verdad a su amada, lo que derivará en un nuevo gran problema en puerta. Pero vamos por partes y por lo lindo. Mirá lo que se viene en Amor a Cualquier Precio, la serie turca más vista de El 9 Televida.

Al comienzo de lo que se corresponde con el episodio 86 de Yalı Çapkını, nombre original de Amor a Cualquier Precio en su idioma y su país de origen: Turquía, Ferit y Seyran tienen una charla en la que ella le plantea el hecho de no volver a hacer las cosas mal.

Cabe recordar que este es el tercer intento de esta pareja, conformada por los actores Mert Ramazan Demir y Afra Saraçoğlu de poder vivir su amor. Cada una se corresponde con una de las temporadas de la serie, y si bien la segunda fue muy distinta de la primera, en donde se vieron obligados a casarse sin conocerse, esta vez Seyran quiere que las cosas vayan despacio, sin tanto matrimonio, y más como una “relación normal”.

Ante esto, Ferit le sugiere que si él no la besa, ella lo besa a él, por lo que no tienen un amor normal. Ya estuvieron 2 veces casados. Y ante este planteo el personaje que interpretó Mert Ramazan Demir le propone una apuesta. El que primero bese pierde y así el otro tiene derecho a preguntar lo que quiera, ya obtener la verdad como respuesta.

En el medio entre esta apuesta y lo que se verá en El 9 Televida pasaron cosas y ahora Ferit encontrará a Seyran escuchando y bailando la canción ‘Uzayın Dibi‘ de Ekin Beril, sola en su habitación, y la tentación será imposible de sostener para el amor de Seyran, y ex amor de Afra por ese entonces.

Acá te damos un adelanto de las pocas escenas románticas que la Tercera Temporada dejó y que obligará a Ferit a decir la verdad sobre la hipoteca de la mansión Korhan. Pero, ¿le dirá la verdad? ¿Qué sucederá? Para saber esto, vas a tener que seguir de cerca cada episodio que queda de Yalı Çapkını.