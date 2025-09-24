¿Cómo sigue Thiago Medina? Se realizó un “ateneo clínico interdisciplinario

Thiago Medina atraviesa su día número 11 en terapia intensiva. Este miércoles se conoció cómo evoluciona su cuadro respiratorio.

Thiago Medina continúa en terapia intensiva luego de 11 días desde que tuvo un accidente con la moto que conducía. Y si bien su estado sigue siendo reservado, los médicos y sus familiares explicaron cómo evoluciona su problema respiratorio que afecta a sus pulmones y compromete su vida.

El Ministerio de Salud bonaerense informó que se realizó en las últimas horas un “ateneo clínico interdisciplinario” con el fin de “evaluar la evolución del paciente Thiago Medina, internado en la Unidad de Terapia Intensiva”.

“En este espacio de trabajo se reúne un equipo de profesionales de distintas especialidades médicas del hospital, junto a especialistas de las redes de atención del sistema público de la provincia de Buenos Aires”, explica el comunicado que fue leído en Puro Show y reproducido por Ángel de Brito en su cuenta de X .

Esta junta médica tiene el objetivo, según el escrito, de “compartir la información clínica registrada durante el período de internación, analizar la respuesta a los tratamientos aplicados y discutir de manera coordinada los próximos pasos terapéuticos que resultan más adecuados de acuerdo con los protocolos médicos vigentes”.

Y sumó al respecto: “Este tipo de instancias permite garantizar un abordaje integral, interdisciplinario y en red, asegurando que cada decisión clínica sea tomada con la mayor rigurosidad científica y en beneficio del paciente”.

Respecto de la salud del exparticipante de Gran Hermano, las autoridades sanitarias destacaron que “ha superado de manera adecuada los momentos críticos propios de un politrauma de esta magnitud, con un manejo clínico correcto desde su ingreso”.

Y agregó al respecto: “Como medidas de ajuste, se resolvió optimizar la analgesia mediante un cambio en la vía de administración, modificar el esquema antibiótico para favorecer la evolución en función de la mejoría de sus parámetros respiratorios”.

Sin embargo, el informe alertó respecto de una situación bastante preocupante: “En las últimas horas el paciente presentó un episodio de descompensación respiratoria, que requirió maniobras específicas de abordaje”.

Respecto del estado actual de su salud, los médicos informaron que, tras el episodio, el paciente “Evolucionó con respuesta favorable y actualmente se encuentra sin requerimiento de drogas inotrópicas, con parámetros ventilatorios y gases arteriales estables“.

Finalmente, el parte detalla que el paciente “continúa con cobertura antibiótica dirigida y el pronóstico sigue siendo reservado“.