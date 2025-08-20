Cómo se dice “escándalo” en turco: Icardi le dio un cabezazo a un hincha del Galatasaray y explotó en las redes

El delantero del club campeón de Turquía, Mauro Icardi protagonizó un explosivo momento en un shopping de Estambul que terminó con un cabezazo hacia un hincha.
En las últimas horas un video de Mauro Icardi dándole un cabezazo a un hincha del Galatasaray se hizo viral. El suceso tuvo lugar en un centro comercial de Estambul mientras el goleador del club campeón de Turquía caminaba junto a su pareja, la China Suárez, y sus hijos en medio de decenas de fans.
En el clip se ve a la estrella del Galatasaray junto a un grupo de hinchas, pero todo se descontroló y él habría reaccionado de la peor manera.
Varios videos, desde distintos ángulos, muestran al delantero interactuando con simpatizantes y sacándose fotos mientras paseaba por un shopping. Pero, de pronto, el clima cambia. Icardi se queda mirando a un punto fijo que podría ser un fanático y reacciona con un movimiento de cabeza hacia un fanático, en lo que se interpreta como un cabezazo. Inmediatamente, al ver esto, la gente reacciona y hasta la China Suárez, quien estaba con sus pequeños hijos, comenzó a gritarle a la persona que habría provocado al jugador.
En TikTok se empezó a vitalizar un vídeo de Icardi en medio de un altercado, con cabezazo incluido, con un hincha del Galatasaray en un shopping.
El vídeo fue subido por el usuario /victorosimhen0452 hace 12 horas. pic.twitter.com/4DmuJvAlMH
— emi (@eeemiliano) August 20, 2025
Si bien no queda claro qué fue lo que pasó, Icardi habría reaccionado luego de que su pareja, Eugenia Suárez, se golpeara con un seguridad tras alzar a una de las niñas que los acompañaba, producto del tumulto que se armó en el centro comercial.