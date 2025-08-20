Cómo se dice “escándalo” en turco: Icardi le dio un cabezazo a un hincha del Galatasaray y explotó en las redes

El delantero del club campeón de Turquía, Mauro Icardi protagonizó un explosivo momento en un shopping de Estambul que terminó con un cabezazo hacia un hincha.

Macarena Gonzalez

En las últimas horas un video de Mauro Icardi dándole un cabezazo a un hincha del Galatasaray se hizo viral. El suceso tuvo lugar en un centro comercial de Estambul mientras el goleador del club campeón de Turquía caminaba junto a su pareja, la China Suárez, y sus hijos en medio de decenas de fans.

En el clip se ve a la estrella del Galatasaray junto a un grupo de hinchas, pero todo se descontroló y él habría reaccionado de la peor manera.

Varios videos, desde distintos ángulos, muestran al delantero interactuando con simpatizantes y sacándose fotos mientras paseaba por un shopping. Pero, de pronto, el clima cambia. Icardi se queda mirando a un punto fijo que podría ser un fanático y reacciona con un movimiento de cabeza hacia un fanático, en lo que se interpreta como un cabezazo. Inmediatamente, al ver esto, la gente reacciona y hasta la China Suárez, quien estaba con sus pequeños hijos, comenzó a gritarle a la persona que habría provocado al jugador.

Si bien no queda claro qué fue lo que pasó, Icardi habría reaccionado luego de que su pareja, Eugenia Suárez, se golpeara con un seguridad tras alzar a una de las niñas que los acompañaba, producto del tumulto que se armó en el centro comercial.

El episodio se suma a otro problema mayor que tuvo a Icardi en los titulares de los medios en las últimas semanas: la Justicia ya lo declaró deudor alimentario por un reclamo de su ex, Wanda Nara. En ese marco, dictaron un embargo en la Asociación Civil La Isla S.A. por una suma de 110.000 dólares estadounidenses en concepto de capital por alimentos a favor de Wanda Solange Nara en la sociedad. También, habrían incluido la “Casa de los Sueños” de Nordelta y una multa diaria de 3.500 USD, además de su inscripción en el registro de morosos alimentarios.

 