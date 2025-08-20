Cómo se dice “escándalo” en turco: Icardi le dio un cabezazo a un hincha del Galatasaray y explotó en las redes

En las últimas horas un video de Mauro Icardi dándole un cabezazo a un hincha del Galatasaray se hizo viral. El suceso tuvo lugar en un centro comercial de Estambul mientras el goleador del club campeón de Turquía caminaba junto a su pareja, la China Suárez, y sus hijos en medio de decenas de fans.

En el clip se ve a la estrella del Galatasaray junto a un grupo de hinchas, pero todo se descontroló y él habría reaccionado de la peor manera.

Varios videos, desde distintos ángulos, muestran al delantero interactuando con simpatizantes y sacándose fotos mientras paseaba por un shopping. Pero, de pronto, el clima cambia. Icardi se queda mirando a un punto fijo que podría ser un fanático y reacciona con un movimiento de cabeza hacia un fanático, en lo que se interpreta como un cabezazo. Inmediatamente, al ver esto, la gente reacciona y hasta la China Suárez, quien estaba con sus pequeños hijos, comenzó a gritarle a la persona que habría provocado al jugador.

En TikTok se empezó a vitalizar un vídeo de Icardi en medio de un altercado, con cabezazo incluido, con un hincha del Galatasaray en un shopping. El vídeo fue subido por el usuario /victorosimhen0452 hace 12 horas. pic.twitter.com/4DmuJvAlMH — emi (@eeemiliano) August 20, 2025

Si bien no queda claro qué fue lo que pasó, Icardi habría reaccionado luego de que su pareja, Eugenia Suárez, se golpeara con un seguridad tras alzar a una de las niñas que los acompañaba, producto del tumulto que se armó en el centro comercial.