¿Cómo se dice cigüeña en turco? Seyran esperan un bebé en Amor a Cualquier Precio

La novela turca más vista de las noches de El 9 Televida entra en su recta final con una revelación que lo transforma todo: Seyran espera un hijo de Ferit.

En los últimos episodios de Amor a Cualquier Precio (Yalı Çapkını), el suceso televisivo de las noches de El 9 Televida, la historia da un giro tan emotivo como impactante. Una llamada que recibe Seyran cambia la vida de ella y de Ferit para siempre: resulta que está embarazada, pero además, ya iniciaron los trámites de adopción, así que de repente los Korhan tendrán la mansión y la vida repleta de niños. Sin embargo, la felicidad dura poco porque Karam sale en libertad con sed de venganza.

La familia Korhan visita a la madre de Sera y, en un gesto que busca reparar heridas del pasado, le promete darle una vida mejor. En medio de una cena cargada de emoción, Kazim anuncia que vendió la última parcela que pertenecía a su suegro y que, con ese dinero, podrá ayudar económicamente todos los meses a la mujer y a su nieta. La noticia conmueve a todos los presentes y marca un momento de unión familiar que parecía imposible tiempo atrás.

Pero la calma dura poco. De manera inesperada, Seyran recibe una llamada del hospital con los resultados de sus estudios. La noticia es demoledora: está embarazada de Ferit. La revelación no solo cambia su destino, sino también el de toda la familia. A esto se suma una decisión que habla del crecimiento emocional de la pareja: ambos eligen hacerse cargo del pequeño Tesko, demostrando que están listos para formar una familia de verdad.

El relato avanza con un salto temporal de cuatro años. En ese lapso, Seyran logra cumplir dos de sus mayores sueños: se convierte en madre de una niña y comienza sus estudios universitarios, algo que durante mucho tiempo parecía inalcanzable para ella. Ferit, por su parte, muestra una faceta más madura y comprometida, acompañando este nuevo capítulo de sus vidas.

Mientras tanto, Suna y Abidin también forman su propia familia y se convierten en padres de una pequeña, a quien llaman igual que a otro miembro querido del clan. Sin embargo, no todo es felicidad: Karam, tras cumplir cuatro años de condena, obtiene el arresto domiciliario, lo que vuelve a poner en peligro a los Korhan.

Entre nacimientos, segundas oportunidades y amenazas latentes, Amor a Cualquier Precio entra en su etapa más intensa. No te pierdas los últimos capítulos de la novela turca más vista de las noches, por El 9 Televida.