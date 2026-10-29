¿Cómo que se va Damián Betular?: ya buscan reemplazo para el jurado de MasterChef Celebrity y estos son los nombres que suenan

Un movimiento inesperado sacude los pasillos de la competencia culinaria más famosa del país. A raíz de su exitoso compromiso con la temporada teatral de verano en Mar del Plata para encarnar nuevamente a Edna Turnblad en el musical Hairspray, Damián Betular se ausentaría temporalmente del jurado de MasterChef Celebrity Argentina. Mientras la producción evalúa cómo reestructurar el ciclo que emite El 9 Televida, ya comenzaron a sonar con fuerza los nombres de dos reconocidos chefs para ocupar su lugar.

Las cocinas de MasterChef Celebrity no dan tregua y, en medio de exigentes desafíos, eliminaciones y polémicas entre participantes, los cambios de grilla comienzan a asomarse de cara al verano. En esta oportunidad, el centro de la escena lo ocupa Damián Betular, una de las figuras más queridas e irremplazables del estrado.

Según trascendió en las últimas horas a través de distintos ciclos de espectáculos, el reconocido pastelero daría un paso al costado de manera temporal para cumplir con compromisos artísticos sobre las tablas.

El motivo de la salida: rumbo a la temporada marplatense

La ausencia de Betular se extendería por el período de un mes, coincidiendo con el mes de enero, lapso en el cual el elenco de la obra Hairspray —dirigida por Fer Dente— trasladará sus funciones a la ciudad balnearia de Mar del Plata.

El desafío teatral: Tras debutar con gran suceso en el Teatro Coliseo interpretando a Edna Turnblad (la entrañable madre de la protagonista), el chef debió someterse a una intensa preparación que incluyó clases de actuación, canto, baile y una profunda transformación física.

El regreso al certamen: Tras cumplir con la temporada estival en la costa atlántica, está previsto que Betular se reincorpore a las grabaciones del canal en el mes de febrero.

¿Quiénes suenan para reemplazarlo en el jurado?

La salida temporal del pastelero abrió un interrogante complejo para la producción de Telefe: ¿quién se encargará de acompañar a Germán Martitegui y Maru Botana durante su ausencia?

En medio de las especulaciones, los nombres que aparecieron con mayor fuerza en la mesa de debate mediático fueron dos pesos pesados de la gastronomía televisiva:

Donato de Santis: El histórico chef italiano figura en la lista de favoritos de la audiencia y del panel, aunque existen dudas sobre su disponibilidad horaria.

Dolli Irigoyen: Con amplia experiencia como jurado y reemplazante en ciclos anteriores, su nombre resonó fuerte, aunque persisten los interrogantes vinculados a la extrema exigencia horaria que demandan las extensas jornadas de grabación del reality.

Mientras la producción define los detalles logísticos y cierra el nombre del reemplazante oficial, los fanáticos del programa aguardan novedades sobre cómo se reacomodará el exigente trío evaluador.

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