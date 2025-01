¿Cómo que “La China” Suárez es divorciada?

En medio del escándalo por la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, algunas fuentes añadieron un nuevo dato sobre la China que explotó en las redes sociales.

Al culebrón del verano protagonizado por Wanda Nara, Mauro Icardi y Eugenia “La China” Suárez se le añadió un nuevo dato que se dio a conocer este martes. Un documento oficial asegura que la nueva novia del futbolista del Galatasaray de Turquía, es divorciada. Así lo publicó el programa LAM en sus redes sociales. Hecho que generó un sinfín de especulaciones al resspecto.

La publicación en cuestión, la realizó el programa que conduce Ángel de Brito. Allí pusieron una imagen de un escrito judicial en el que también figura el empresario Rodolfo Lamboglia, con quien se la vinculó sentimentalmente, figuran una serie de formalidades y dato revelador: María Eugenia Suárez Riveiro, argentina, 9/3/92, divorciada.

Dicho posteo en X generó una catarata de teorías y supuestos de todas formas, tamaños y colores. Por lo que se deduce del escrito, que sitúa a la ex Casi Ángeles con 29 años, el supuesto matrimonio tendría que haber ocurrido antes de 2021. Y el principal apuntado fue Benjamín Vicuña, con quien estuvo en pareja durante seis años y es padre de sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

No hace mucho Vicuña pasó por la mesa de Mirtha Legrand, y allí el actor chileno fue terminante al respecto. “¿Cuántas veces te casaste?”, se despachó la conductora, haciendo que el actor reconociera que jamás había pisado un Registro Civil. “Aunque usted no lo crea, nunca me casé”, señaló. “¿Nunca te casaste? ¿Nunca formalizaste?”, insistió ella. “Nunca. No formalicé. Lo mío es la convivencia. Ese amor”, aseveró el actor chileno.

Sin embargo, los rumores de un posible casamiento siempre sobrevolaron a la pareja, sobre todo a partir del bautismo de Magnolia a comienzos de 2018. En una ceremonia secreta en Carmelo, Uruguay, la niña de apenas un mes recibió el sacramento. Y trascendió que los novios habrían aprovechado la ocasión para formalizar su amor.

Otro rumor

Entre el año 2022 y 2023 “La China” estuvo con Rusherking, y una foto generó muchas especulaciones al respecto. Las versiones empezaron a correr a partir de imágenes y comentarios tanto de sus representantes como de sus amigos, aunque ellos mantuvieron el silencio. Los anillos en sus respectivos anulares ya había preparado el terreno y un evento al que asistieron la madre, el hermano y la cuñada de la actriz activó las alarmas. Al poco tiempo, la pareja se separó y todo quedó en una anécdota. Y en todo caso, las fechas no coincidirían con lo expresado en el documento judicial, ya que a la hora de la supuesta unión con el santiagueño, la China acababa de cumplir 32 años.

La realidad es que, por ahora, no hay confirmación alguna de matrimonio. Habrá que esperar a ver qué sucede y si alguno de los protagonistas de este culebrón de verano sale a aclarar algo.