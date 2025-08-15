¿Cómo que el 15 de agosto cumpleaños Seyran? Al fandom de Amor a Cualquier Precio no se le pasa nada

Este 15 de agosto, Seyran celebra 22 años de vida y el fandom de Amor a Cualquier Precio, en todo el mundo, festeja a este inolvidable personaje que todas las noches emociona en la pantalla de El 9 Televida.

Este 15 de agosto el fandom de Amor a Cualquier Precio, la serie turca de las noches de El 9 Televida, celebra el cumpleaños de Seyran Şanlı. La heroína y una parte central de esta historia de amor que comenzó como una ficción pero que terminó siendo real, celebra sus primeras 22 vueltas al sol, y así lo recordaron y celebraron en las redes quienes se declaran abiertamente fanáticas del personaje al que Afra Saraçoğlu le prestó el cuerpo y le puso el alma durante 3 temporadas.

Existen personajes que se vuelven entrañables y que por más que el tiempo pase quedan para siempre en el corazón y en la memoria de la gente. Y así parece ser que inexorablemente sucede con Seyran Şanlı y de igual forma con Ferit Korhan, los protagonistas de Yalı Çapkını.

Las razones por las que el fandom ama más o menos y recuerda más o menos a los personajes que durante un ratito de la vida los acompañan en su cotidianeidad, son tan variadas como personas habitan este mundo. Pero algunas características hacen que algunos nos lleguen más que otros.

En el caso particular de la joven que compuso Afra Saraçoğlu algunos de esos motivos yacen en la evolución y el desarrollo de ese personaje, en que el su co-equiper, en este caso personificado por Mert Ramazan Demir, también resulta clave. No por nada terminaron siendo novios en la vida real. La química de la pareja, las miradas, los momentos de comedia, los de drama y ese amor que con extrema facilidad puede convencer a cualquier de que es real, porque lo era, o todavía lo es; fueron algunos de los pilares que convirtieron a Seyran Şanlı y a Ferit Korhan en inolvidables; y como tales, hoy, 15 de agosto el fandom no se podía olvidar del cumpleaños de la protagonista del éxito de las noches de El 9 Televida.

Mirá cómo celebró el fandom en las redes el cumpleaños de Seyran, personaje al que Afra Saraçoğlu creó tan amorosa y entrañablemente que lo hizo inmortal.

Y si vos te preguntás de dónde y cómo sacaron semejante información, te recordamos que a este fandom no se le escapa nada. Y de hecho, sino fue entrenado por el FBI y la CIA le pega en el palo. La respuesta a tu pregunta, está en este último posteo. Una captura de la identificación que la producción armó del personaje tiene la fecha y de ahí salió todo. Como decimos en Argentina, “tomá mate”.

