“¿Cómo puede ser que haya tanta impunidad?”: la contundente reflexión de Vero Lozano sobre el acoso a las mujeres

La discusión sobre el hostigamiento y la seguridad de las mujeres volvió al centro del debate mediático a partir de recientes denuncias públicas. En este contexto, Verónica Lozano, la conductora de Cortá Por Lozano, decidió no callar y relató diversas situaciones de acoso que le tocó atravesar a lo largo de su carrera.

En medio de la creciente preocupación por los casos de hostigamiento a figuras públicas, Verónica Lozano rompió el silencio y compartió duras experiencias personales de acoso laboral y callejero. Durante una entrevista televisiva, la reconocida conductora del programa de las tardes de El 9 Televida, Cortá Por Lozano, apuntó contra la naturalización de estas conductas, cuestionó la falta de reacción social y explicó de manera contundente por qué tomó la decisión de hacer públicos estos episodios para marcar un límite tajante.

La conductora hizo hincapié en un episodio ocurrido dentro de su propio ámbito de trabajo, donde al identificar al responsable decidió advertir al resto de sus compañeros para evitar que la conducta se repitiera. “¿Cómo puede pasar acá adelante de todo el mundo y que haya tanta impunidad?“, se preguntó con indignación.

La naturalización del acoso y el rol del entorno

Durante su reflexión, Lozano vinculó su vivencia con una problemática estructural que atraviesa a la sociedad de forma cotidiana: “Todas, lamentablemente, todas las mujeres tenemos alguien que nos ha acosado, alguien que ha tenido la intención de sobrepasarse”, expresó.

Asimismo, la imagen central de Cortá Por Lozano cuestionó la postura del entorno de los agresores y la falta de interpelación dentro de los círculos íntimos: “Ningún varón tiene un amigo abusador y acosador”, sostuvo, señalando la contradicción entre las vivencias de las víctimas y la ceguera o tolerancia que suele existir dentro de los grupos laborales o familiares.

Poner límites y el peligro de la exposición en redes

Consultada sobre la conveniencia de exponer estos hechos públicamente, Lozano fue tajante: “Yo lo dije porque sentí decirlo y me parece que también es una manera de cortar”. En ese sentido, recordó situaciones pasadas en las que debió intervenir firmemente junto a personal de seguridad para frenar a perseguidores, e incluso llegar a comunicarse con familiares de los acosadores.

Finalmente, la conductora lanzó una advertencia sobre los riesgos de compartir la ubicación o datos de la rutina diaria en plataformas digitales: “Estás en un restaurante y, por agradecimiento, ponés dónde estás; puede aparecer esa persona. Es muy complicado”, concluyó sobre los peligros de que el hostigamiento virtual trascienda a la vida presencial.

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