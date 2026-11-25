WhatsApp comenzó este miércoles 25 de noviembre el despliegue global de una de las herramientas más pedidas por sus usuarios: la posibilidad de programar el envío de textos, fotos y videos con hasta 14 días de antelación, tanto en conversaciones individuales como en grupos. La novedad funciona incluso si el teléfono está apagado o sin conexión.

Después de pasar por instancias de prueba en las versiones beta de Android e iOS, WhatsApp inició este miércoles 25 de noviembre el lanzamiento oficial a nivel mundial de los mensajes programados, una función nativa que evita tener que descargar aplicaciones externas o depender de recordatorios manuales.

Según confirmó la plataforma, la implementación se realizará de manera gradual durante las próximas semanas, por lo que su aparición dependerá de cada cuenta, del modelo de teléfono y de contar con la última actualización disponible en la tienda de aplicaciones.

Cómo funciona y qué pasa si el celular está apagado

La nueva herramienta admite tanto mensajes escritos como archivos multimedia —incluidas fotos y videos— y puede utilizarse en chats individuales y grupales, con un margen de programación que va desde los 10 minutos hasta los 14 días de anticipación.

Entre sus principales características técnicas se destacan tres puntos clave:

Envío garantizado sin conexión: el mensaje se entregará exactamente en el día y horario fijados aunque el teléfono del remitente esté apagado, sin batería o desconectado de internet.

Control antes de la entrega: cada usuario dispondrá de un apartado específico para revisar los envíos pendientes y eliminarlos en caso de arrepentirse antes de que salgan.

Privacidad y discreción: las publicaciones programadas mantienen el cifrado de extremo a extremo y, al llegar, se visualizan como un mensaje convencional, sin ninguna etiqueta ni aviso previo para el destinatario.

Paso a paso: cómo programar un mensaje en WhatsApp

Una vez que la actualización esté habilitada en tu cuenta, el procedimiento lleva apenas unos segundos: