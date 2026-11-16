¿Cómo fue el momento en que Daniela Celis se enteró del accidente de Thiago Medina? reviví lo que dijo en PH: Podemos Hablar

Un momento de profunda emoción conmovió el estudio de PH: Podemos Hablar, el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff que se emite por la pantalla de El 9 Televida. Invitada a la última emisión del programa, Daniela Celis no pudo contener las lágrimas al relatar en primera persona cómo vivió la dramática noche del grave accidente vial que sufrió Thiago Medina, el padre de sus dos hijas gemelas.

Más allá de las polémicas previas que habían rodeado la grabación del ciclo, el paso de Daniela Celis por el punto de encuentro dejó uno de los testimonios más conmovedores del fin de semana. Frente a Andy Kusnetzoff y al resto de los invitados, la ex Gran Hermano abrió su corazón y reconstruyó, minuto a minuto, la pesadilla que atravesó cuando le avisaron de que Medina había sido hospitalizado de urgencia.

“Lo primero que pregunto es ‘¿está vivo?'”: el llamado que cambió todo

Según relató la influencer, con la voz quebrada, la alarma se activó al notar que Thiago no regresaba a su casa con sus hijas. Desesperada, intentó comunicarse reiteradas veces sin éxito hasta que finalmente alguien atendió del otro lado de la línea: “Lo llamé 14 veces. Atendió el teléfono la voz de una mujer que me dijo: ‘Dani, estamos esperando tu llamado. Uf, Thiago tuvo un accidente, necesitamos que vengas urgente'”, recordó.

El impacto físico y emocional fue inmediato: “En ese momento me empezó a temblar el cuerpo de una manera… Anoté el nombre del hospital, le digo a la niñera ‘Thiago tuvo un accidente’. Lo primero que pregunto es ‘¿está vivo?’. Me dicen ‘no te lo podemos comunicar, necesitamos que vengas’, y ahí peor”, confesó entre lágrimas.

Las horas más críticas y su promesa por sus hijas

Camino al centro de salud, la angustia estuvo a punto de desbordarla al volante: “Voy en el auto, bajo las ventanillas, pongo las luces a todo lo que da para que me vean; yo llorando, no podía ver, se me caían las lágrimas solas. Tenía miedo de no llegar. En un momento digo: ‘Pará, Thiago está en el hospital, yo tengo que llegar, tengo a mis dos hijas’, detalló sobre aquel trayecto interminable.

Al llegar a la guardia, el panorama médico era reservado: “Hay que esperar que pasen las primeras 24 horas que son las más jodidas. Estamos en un momento muy de crisis, no sabemos si lo va a pasar, perdía mucha sangre. Esa noche para mí fue la noche más fea de toda mi vida”, aseguró.

Conmovida, Celis explicó cuál fue su sostén espiritual mientras el joven peleaba por su vida: “Se me moría el papá de mis hijas, mis hijas con un año y medio, yo sola. Con Dios nos prometimos que no importe si estamos juntos o separados, por favor que a nuestras hijas no les falte mamá y papá”. Finalmente, cerró recordando el instante en que Medina logró despertar tras superar el cuadro crítico: “Cuando todo el mundo me decía que no tenía esperanzas para estar acá, le dije: ‘Las nenas te están esperando en casa porque yo dije que ibas a volver'”.