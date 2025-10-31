Cómo fue el desembarco de Marley en MasterChef Celebrity

Marley reemplazó a Maxi López en Masterchef Celebrity, el reality de El 9 Televida y así se vivió su primer programa.

La cuarta y actual temporada de MasterChef Celebrity que se emite por El 9 Televida cuenta con varias personalidades destacadas del mundo del espectáculo, entre las que se destaca Maxi López. Sin embargo, el exfutbolista tuvo que viajar a Suiza a donde su mujer, Daniela Christiansson, se prepara para recibir al segundo bebé de la pareja. Esto hizo que se buscara un reemplazo y la figura elegida fue, nada más y nada menos que, Marley. Y así fue su debut.

Maxi López es uno de los participantes de la cuarta temporada de Masterchef Celebrity. El exfutbolista comenzó muy bien, pero se tuvo que tomar unos días para ir a acompañar a su pareja. Así, al comenzar el programa del jueves 30 de octubre en El 9 Televida, Wanda Nara anunció que el participante iba a faltar una semana y que tenía un reemplazo muy especial: Marley.

Al recibirlo, la conductora afirmó que es un lujo tenerlo y le consultó por qué Maxi lo eligió a él. Entre risas, Marley comentó que son muy parecidos. “Vamos a probar… los conozco a ellos también, así que cuidadito”, comentó el nuevo participante mirando al jurado.

Entonces, Wanda comentó que Maxi está contento con la competencia, por lo que Marley deberá cuidar bien su lugar. Rápidamente, él confesó que nunca cocinó en un programa, aunque sí condujo uno junto a Donato de Santis. “Tengo mucha información de cada uno de ustedes, así que cuidado, los conozco… A Betular lo conozco desde antes de que sea famoso”, sentenció Marley.

Es la primera vez que Marley es participante de un reality en la televisión argentina. Alejandro Wiebe fue conductor de decenas de programas y muchos formatos, pero nunca había sido concursante de alguno. Ahora en este nuevo rol habrá que ver cómo se desempeña.

Cabe destacar que comenzó muy bien y que de hecho consiguió subir al balcón luego de esta primera preparación. No te pierdas nada de lo que se viene en MasterChef, por El 9 Televida.