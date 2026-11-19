Luego de ser intervenido quirúrgicamente este miércoles en el Instituto Fleni tras detectársele una imagen nodular en el cerebro en un estudio de rutina, Mariano Chihade transita sus primeras horas de postoperatorio con una evolución muy alentadora. Acompañado de manera ininterrumpida por su esposa, la conductora Mariana Fabbiani, el productor televisivo pasó bien la primera noche y ya pudo despertarse y dialogar con ella.

Llegan noticias sumamente alentadoras sobre la salud de Mariano Chihade, fundador de la productora Mandarina y esposo de Mariana Fabbiani. Luego de ingresar el martes al Instituto Fleni de Belgrano por sus propios medios para someterse a estudios preoperatorios programados —tras una resonancia magnética que reveló una imagen nodular en su cerebro—, el productor fue operado con éxito el miércoles 18 y atraviesa una recuperación favorable.

“La evolución es superfavorable”: el testimonio del entorno y el rol de Mariana Fabbiani

Gimena Lepere, jefa de prensa de Mandarina y vocera autorizada por la familia, brindó precisiones sobre cómo transcurrieron las primeras horas posteriores a la intervención: “Mariano pasó bien la primera noche. Evoluciona favorablemente. Muy alentador. Acompañado en todo momento por Mariana”, detalló.

Además, subrayó el acompañamiento incondicional de la conductora durante todo el proceso: “La evolución es superfavorable. Mariana lo está acompañando veinticuatro por veinticuatro, está al lado de él. Así que él, ni bien despertó, obviamente estaba Mariana al lado y, por supuesto, pudo verla y hablar con ella”.

Respecto de cómo continuará la información oficial en los próximos días, la vocera aclaró que no se emitirán nuevos comunicados diarios salvo novedades relevantes: “No va a haber parte médico hasta que no lo determine la familia y creamos necesario informar algún cambio significativo para la prensa. Lo importante es que evoluciona acorde a lo esperado y eso es más que positivo para él y para todos los que acompañamos a Mariano y a Mariana”.

El parte médico del Fleni y el agradecimiento de la conductora

En sintonía con los dichos de su entorno, el parte difundido por el Instituto Fleni y firmado por el director médico Hernán Cohen Arazi confirmó que “la cirugía se desarrolló sin complicaciones” y precisó que el paciente “se encuentra en recuperación, con evolución favorable y acompañado por su familia”, aunque sin detallar aún una fecha estimada de alta.

En las horas previas al ingreso al quirófano, Mariana Fabbiani había recurrido a sus historias de Instagram junto a una imagen de la Virgen María Desatanudos para agradecer el cariño recibido y pedir buena energía para su marido: “Queremos agradecer profundamente las muestras de amor hacia Mariano y nuestra familia. Ese es el mayor sostén en este momento”, había escrito emocionada.