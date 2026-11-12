¿Cómo está Frankie Muniz tras el fuerte accidente en Daytona? El protagonista de “Malcolm” fue hospitalizado de urgencia

Susto total en el mundo del espectáculo y el automovilismo internacional. El actor Frankie Muniz, recordado mundialmente por protagonizar la exitosa serie Malcolm in the Middle, debió ser trasladado de urgencia a un hospital este miércoles 11 de noviembre tras sufrir un duro accidente durante una sesión de práctica en el Daytona International Speedway, en Estados Unidos.

El presente deportivo de Frankie Muniz, quien fuera el actor de la serie “Malcolm in the Middle”, vivió momentos de máxima tensión. A sus 40 años, quien se consagró recientemente como campeón de la clase GT4 America Am, protagonizó un fuerte impacto en la pista mientras se preparaba para participar del evento benéfico Proud to Honor Veterans Day Classic, organizado por Ford Racing en homenaje al Día de los Veteranos.

El impacto en Daytona y el mensaje tras recibir el alta

El incidente ocurrió mientras Muniz completaba una vuelta de práctica alrededor del emblemático circuito de Florida a bordo de su Ford Mustang Dark Horse. Tras ser asistido por los equipos médicos de la pista y trasladado preventivamente a un centro de salud local, la organización confirmó que el piloto ya fue dado de alta.

A través de un comunicado difundido en redes sociales por la escudería, el piloto explicó cómo se encuentra físicamente y lamentó no haber podido disputar la competencia exhibición junto a su compañero de equipo, Austin Cindric: “Estoy decepcionado por no poder participar en el evento Proud to Honor de Ford esta noche. Tenía muchas ganas de honrar el servicio de nuestros veteranos y competir contra estos otros pilotos increíbles”.

Asimismo, llevó calma sobre su estado general agradeciendo los sistemas de seguridad del vehículo y la atención recibida: “Estoy un poco adolorido, pero mi Mustang hizo su trabajo al protegerme. Quiero agradecer a todos en Ford Racing, al Daytona International Speedway y al personal aquí en el hospital. Especialmente quiero agradecer a todos los que se han comunicado y por todas las oraciones.”

De estrella juvenil de la televisión a piloto profesional

Conocido por haber sido nominado a un premio Emmy y dos Globos de Oro gracias a su inolvidable papel en Malcolm, además de encabezar películas como Agente Cody Banks y Gordo mentiroso, Muniz decidió dar un giro radical en su carrera en 2006 al alejarse de los sets de filmación para dedicarse de lleno a las pistas.

Desde entonces, construyó una sólida trayectoria en el automovilismo estadounidense, compitiendo en categorías como la Fórmula BMW USA, la Champ Car Atlantic y acumulando más de un centenar de participaciones en las series de camionetas y autos de NASCAR. Tras este susto en Daytona, el piloto ya piensa en su recuperación para volver pronto a la acción.